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Автодорога Актобе – Кандыагаш: разрешен проезд для транспорта по новой дороге обхода Алги

Разрешен проезд для транспорта по новой дороге обхода Алги, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 18:18 Фото: акимат Актюбинской области
Сегодня была сдана во временную эксплуатацию левая сторона четырехполосной трассы Актобе – Кандыагаш протяженностью 96 км. Реконструкция автодороги производилась на участке 11-100 км магистрали А-27.

В торжественной церемонии открытия автодороги приняли участие аким Актюбинской области Асхат Шахаров, председатель правления АО "НК" КазАвтоЖол" Дархан Иманашев, руководители подрядных компаний, жители и аксакалы населенных пунктов, расположенных вдоль трассы.

"В феврале 2024 года на расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил в этом году завершить ремонтные работы на республиканских дорогах, а именно: Атырау – Астрахань, Актобе – Кандыагаш, Талдыкорган – Усть-Каменогорск. В Актюбинской области завершается реконструкция автодороги республиканского значения Актобе –Атырау – граница России на Астрахань, участок Актобе – Кандыагаш протяженностью 96 км. Данный транспортный коридор является востребованным маршрутом и соединяет нашу страну с Россией с выходом на Астрахань. Сегодня основная часть работ по реконструкции трассы завершена и мы открываем на временный проезд дорогу Актобе – Кандыагаш. Дорога в обход Алги также станет намного проще и удобнее для передвижения жителей. Новая магистраль построена в соответствии со стандартами безопасности и с соблюдением качества работ, и мы уверены, что она внесет большой вклад в развитие нашего региона", – отметил аким области Асхат Шахаров.
Разрешен проезд для транспорта по новой дороге обхода Алги, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 18:18

Фото: акимат Актюбинской области


По словам председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархана Иманашева, в рамках реконструкции были повышены технические параметры данной автодороги с переводом с III на I и II категорию.

"В настоящее время полностью завершены работы по устройству нижнего слоя покрытия на всем протяжении автодороги и ведутся последние работы по укладке верхних слоев дорожного покрытия. Уложено 64 км щебеночно-мастичного асфальтобетона. Что составляет 66 процентов от всей работы. Параллельно идет обустройство трассы. Асфальт уложен в два слоя на 77,8 км дороги, на отставших 18,2 км планируется открыть движение в III квартале текущего года", – сообщил Дархан Иманашев.
Разрешен проезд для транспорта по новой дороге обхода Алги, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 18:18

Фото: акимат Актюбинской области


В реализации проекта задействовано три асфальтобетонных завода, порядка 254 единиц дорожно-строительной техники и более 574 рабочих. В рамках проекта построено 15 мостов, 16 скотопрогонов, три транспортные развязки, а также проложено 60 водопропускных труб.

Стоит отметить, что общая протяженность автомобильной дороги республиканского значения А-27 Актобе – Атырау – граница РФ (на Астрахань) по Актюбинской области составляет 326 км.

Разрешен проезд для транспорта по новой дороге обхода Алги, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 18:18

Фото: акимат Актюбинской области

Вместе с тем, как отметил глава региона, в этом году в области на ремонт и строительство дорог было предусмотрено 65,9 млрд тенге. За счет этих средств начато строительство 544 км автодорог, в том числе реализация 66 проектов по дорогам местного значения и 115 проектов по городским и сельским дорогам, охватывающим 303 улицы. Кроме того, 42,6 млрд тенге выделено на реализацию семи проектов по дорогам республиканского значения общей протяженностью 322 км.

Разрешен проезд для транспорта по новой дороге обхода Алги, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 18:18

Фото: акимат Актюбинской области

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