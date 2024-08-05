Автодорога Актобе – Кандыагаш: разрешен проезд для транспорта по новой дороге обхода Алги

Сегодня была сдана во временную эксплуатацию левая сторона четырехполосной трассы Актобе – Кандыагаш протяженностью 96 км. Реконструкция автодороги производилась на участке 11-100 км магистрали А-27.

В торжественной церемонии открытия автодороги приняли участие аким Актюбинской области Асхат Шахаров, председатель правления АО "НК" КазАвтоЖол" Дархан Иманашев, руководители подрядных компаний, жители и аксакалы населенных пунктов, расположенных вдоль трассы.

"В феврале 2024 года на расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил в этом году завершить ремонтные работы на республиканских дорогах, а именно: Атырау – Астрахань, Актобе – Кандыагаш, Талдыкорган – Усть-Каменогорск. В Актюбинской области завершается реконструкция автодороги республиканского значения Актобе –Атырау – граница России на Астрахань, участок Актобе – Кандыагаш протяженностью 96 км. Данный транспортный коридор является востребованным маршрутом и соединяет нашу страну с Россией с выходом на Астрахань. Сегодня основная часть работ по реконструкции трассы завершена и мы открываем на временный проезд дорогу Актобе – Кандыагаш. Дорога в обход Алги также станет намного проще и удобнее для передвижения жителей. Новая магистраль построена в соответствии со стандартами безопасности и с соблюдением качества работ, и мы уверены, что она внесет большой вклад в развитие нашего региона", – отметил аким области Асхат Шахаров.

Фото: акимат Актюбинской области



По словам председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархана Иманашева, в рамках реконструкции были повышены технические параметры данной автодороги с переводом с III на I и II категорию.

"В настоящее время полностью завершены работы по устройству нижнего слоя покрытия на всем протяжении автодороги и ведутся последние работы по укладке верхних слоев дорожного покрытия. Уложено 64 км щебеночно-мастичного асфальтобетона. Что составляет 66 процентов от всей работы. Параллельно идет обустройство трассы. Асфальт уложен в два слоя на 77,8 км дороги, на отставших 18,2 км планируется открыть движение в III квартале текущего года", – сообщил Дархан Иманашев.

Фото: акимат Актюбинской области



В реализации проекта задействовано три асфальтобетонных завода, порядка 254 единиц дорожно-строительной техники и более 574 рабочих. В рамках проекта построено 15 мостов, 16 скотопрогонов, три транспортные развязки, а также проложено 60 водопропускных труб.



Стоит отметить, что общая протяженность автомобильной дороги республиканского значения А-27 Актобе – Атырау – граница РФ (на Астрахань) по Актюбинской области составляет 326 км.

Фото: акимат Актюбинской области

Вместе с тем, как отметил глава региона, в этом году в области на ремонт и строительство дорог было предусмотрено 65,9 млрд тенге. За счет этих средств начато строительство 544 км автодорог, в том числе реализация 66 проектов по дорогам местного значения и 115 проектов по городским и сельским дорогам, охватывающим 303 улицы. Кроме того, 42,6 млрд тенге выделено на реализацию семи проектов по дорогам республиканского значения общей протяженностью 322 км.