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В Атбасаре приступили к строительству домов для пострадавших от паводка

В Атбасаре приступили к строительству домов для пострадавших от паводка, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 17:26 Фото: Атбасарского района Акмолинской области
Паводки текущего года – это ежегодное явление, от которого подтапливаются одни и те же участки в некоторых районах области. Особенно водная стихия каждую весну беспокоит окраины Атбасара.

Поэтому для обеспечения безопасности населения и его переселения из зон подтопления начаты подготовительные работы по строительству стоквартирного жилого дома в городе, передает управление внутренней политики.

По информации местного акимата, работы по сооружению котлована для строительной позиции №4 – жилой стоквартирный дом – начались сегодня. Это самый первый этап строительства дома.

В Атбасаре приступили к строительству домов для пострадавших от паводка, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 17:26

Фото: Атбасарского района Акмолинской области

"Финансирование данного проекта проводится общественным фондом "Асар Акмола". Заключен трехсторонний договор о строительстве 100-квартирного дома между государственным учреждением "Отдел строительства Атбасарского района", строительной фирмой "УК строй" из Кокшетау и общественным фондом "Асар Акмола". Исполнители ТОО "УК строй" уже приступили к работе". Руководитель отдела строительства Атбасарского района Анес Каиржан
В Атбасаре приступили к строительству домов для пострадавших от паводка, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 17:26

Фото: Атбасарского района Акмолинской области

Как далее уточнили в акимате города, по утвержденным нормативам строительство 100-квартирного дома продлится восемь месяцев. И в январе будущего года сто атбасарских семей будут праздновать новоселье.

"Строительство нового жилого дома в Атбасаре – это важный шаг в решении проблемы жилья для пострадавших от паводка. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить людям комфортные и безопасные условия проживания", – заверяют представители районного акимата.
В Атбасаре приступили к строительству домов для пострадавших от паводка, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 17:26

Фото: Атбасарского района Акмолинской области

К слову, в Атбасаре уже проведена оценка по пострадавшей недвижимости и имуществу независимыми лицензированными компаниями. Обследовано 377 домов, из которых 77 признаны аварийными. Принято 377 заявлений на возмещение ущерба, из которых 355 семей уже получили единовременную компенсацию.

В Атбасаре приступили к строительству домов для пострадавших от паводка, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 17:26

Фото: Атбасарского района Акмолинской области

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