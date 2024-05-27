В Атбасаре приступили к строительству домов для пострадавших от паводка
Поэтому для обеспечения безопасности населения и его переселения из зон подтопления начаты подготовительные работы по строительству стоквартирного жилого дома в городе, передает управление внутренней политики.
По информации местного акимата, работы по сооружению котлована для строительной позиции №4 – жилой стоквартирный дом – начались сегодня. Это самый первый этап строительства дома.
Фото: Атбасарского района Акмолинской области
"Финансирование данного проекта проводится общественным фондом "Асар Акмола". Заключен трехсторонний договор о строительстве 100-квартирного дома между государственным учреждением "Отдел строительства Атбасарского района", строительной фирмой "УК строй" из Кокшетау и общественным фондом "Асар Акмола". Исполнители ТОО "УК строй" уже приступили к работе". Руководитель отдела строительства Атбасарского района Анес Каиржан
Фото: Атбасарского района Акмолинской области
Как далее уточнили в акимате города, по утвержденным нормативам строительство 100-квартирного дома продлится восемь месяцев. И в январе будущего года сто атбасарских семей будут праздновать новоселье.
"Строительство нового жилого дома в Атбасаре – это важный шаг в решении проблемы жилья для пострадавших от паводка. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить людям комфортные и безопасные условия проживания", – заверяют представители районного акимата.
Фото: Атбасарского района Акмолинской области
К слову, в Атбасаре уже проведена оценка по пострадавшей недвижимости и имуществу независимыми лицензированными компаниями. Обследовано 377 домов, из которых 77 признаны аварийными. Принято 377 заявлений на возмещение ущерба, из которых 355 семей уже получили единовременную компенсацию.
Фото: Атбасарского района Акмолинской области