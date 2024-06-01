В Акмолинской области начали строить дома для пострадавших от паводков

Впервые за полвека в 2024 году Державинск и близлежащие села Жаркаинского района Акмолинской области настигла большая вода. Паводков здесь не припоминают даже старожилы. О ходе работ по ликвидации последствий стихии и строительстве домов – в репортаже с места событий Zakon.kz.

Жаркаинский район находится почти в 500 км от Кокшетау – областного центра Акмолинской области. Вода пришла, откуда не ждали, в один голос твердят жители и представители акимата самого отдаленного в Акмолинской области района.

Фото: Zakon.kz/Рамиль Дусумов

"Живу здесь с 1967 года. Дом затопило впервые. Ущерб нанесен сильный. Сказали, восстановлению не подлежит. Неделю назад мы вернулись домой. До этого гостили у родственников. Теплая погода позволяет сейчас находиться тут. А к осени уже обещали переселить нас в новые дома. Участок для будущих строений очень хороший. Надеемся, что сдадут в срок", – поделился местный житель Айтбай Багисов.





Для возведения 15 двухквартирных домов выбрали самую высокую точку в селе Пригородном. По словам подрядчика, эта мера позволит минимизировать риски подтопления в будущем.

Фото: Zakon.kz/Рамиль Дусумов

"Дома двухквартирные. Каждая квартира будет по 80 квадратных метров. Материалы используем только отечественного производства. Заказали газоблок из Караганды, кирпичи – из Кокшетау. Проект по подведению инженерных коммуникаций прошел ПСД, ждем финансирования. Планируем сдать объекты к 1 сентября. В бригаде работают 42 человека", – рассказал начальник участка Нурлан Сатанов.

Фото: Zakon.kz/Рамиль Дусумов

На месте строительных работ удалось застать еще одну пострадавшую собственницу. Елена Ширина тяжело переживала разрушение дома, в котором прожила последние 35 лет. От сильного стресса женщина даже попала в больницу.







"Я сильно заболела. В итоге меня пришлось госпитализировать. Успокаивала картинка перед глазами: люди все сплотились, со спасателями дамбы строили, село спасали. Аким приходил ко мне, успокаивал, обещал помощь. Я была уверена, что государство нас не бросит. Так и есть, каждый день представители местной власти интересуются, что нужно и чем еще помочь", – вспоминает женщина.

Елена Степановна живет с супругом и сыном. Вариант о переезде семья Шириных даже не рассматривает.

"Мне здесь нравится. Несмотря на трудности, которые выпали на нашу долю в этом году, твердо решили, что запасемся терпением и будем восстанавливать нажитое. Я работаю на почте. Сразу после первой волны паводка финансовую помощь оказала "Казпочта", наш профсоюз. Меньше чем за неделю поступила единовременная выплата от государства. После оценки мы узнали, что дом наш признали аварийным", – заключила собеседница.

В результате паводка в Жаркаинском районе пострадали 186 домов, здание акимата, школа и дом культуры. Еще больших последствий удалось избежать благодаря слаженному самоотверженному труду сельчан. Большую лепту внесли волонтеры. Активисты помогали со строительством и укреплением дамб, фасовкой и доставкой гуманитарной помощи. Не остались в стороне они и сегодня. Летние каникулы здешние школьники проводят на стройке, оказывая посильную помощь строителям.

Фото: Zakon.kz/Рамиль Дусумов

"Я в строю "Жасыл Ел". Как услышали, что начинается строительство в Пригородном, решили предложить руку помощи. Активисты Молодежного ресурсного центра и мы – бойцы отряда – помогаем с самого начала паводков. Мне 16 лет, учусь в 9 классе. Со мной вместе ученики выпускных классов. Сейчас наши волонтеры грузят и перевозят щебенку. Будем помогать столько, сколько нужно", – заявил ученик общеобразовательной школы имени Акпана Укубаева Нурсаят Какимбек.





В местной администрации заверили, что молодежь к работе никто не принуждал. Напротив, их боятся подпускать к участку из-за угроз травматизма. Но чтобы не отбирать у молодежи возможность воплотить душевный порыв, им позволяют выполнять легкую работу. А когда строительство будет близиться к концу, активисты займутся озеленением нового жилого массива.

Фото: Zakon.kz/Рамиль Дусумов

О том, какую помощь оказывает государство, корреспонденту Zakon.kz рассказал председатель Комиссии по возмещению ущерба пострадавшим в ходе паводка.

"В первую очередь мы в кратчайшее время оплатили социальную помощь. После этого заключили договоры с оценщиком по недвижимости и имуществу. Эта работа уже на стадии завершения. Из 186 домов 62 признаны аварийными. 30 домов мы будем строить в Пригородном за счет областного бюджета и Фонда "Қазақстан халқына". Это будут квартиры в чистовой отделке. Обустраивать дома будут сами собственники. Инженерные сети подведем. Отопление будет печное. Остальные 32 собственника изъявили желание переехать. Мы уже провели комиссию, где рассмотрели 30 договоров купли-продажи. В ближайшее время деньги поступят на лицевые счета первых 10-ти продавцов. По ремонту домов каждый вопрос будем рассматривать индивидуально. Еще не завершилась оценка", – проинформировал заместитель акима Жаркаинского района Акмолинской области Арман Жаныбеков.

Фото: Zakon.kz/Рамиль Дусумов

Местные власти признают: к стихии были готовы, но она все равно оказалась сильнее.

"Мы предвидели опасную ситуацию, потому что очень большое количество осадков было. Осенью у нас выпало больше 140 миллиметров осадков. В зимний период – более 220 миллиметров. Снежный покров составлял более 40 сантиметров, промерзание почвы – более одного метра. Прогноз был неутешительный, поэтому, в принципе, мы все готовились. Заблаговременно приготовили инертные материалы, укрепили земляной вал. Однако, как мы видим сегодня, этого было недостаточно. С 2017 года в наших селах установлены земляные валы. Они никогда ранее не пригождались, вода не подходила. В этом году они поток воды выдержали, но произошел перелив", – продолжил спикер.

Критическая норма уровня воды в Жаркаинском районе – 590 сантиметров. А в самый пик паводка уровень достиг 788 сантиметров.

"Если бы мы земляной вал увеличили на 2,5 метра, как минимум, только тогда предотвратили бы это. Но физически это сделать было невозможно. Мы дополнительно успели соорудить земляной вал протяженностью в 1,5 километра в Дзержинске. Надо признать, что, конечно, такого масштаба никто не ожидал... А когда пришла большая вода, у нас также не выдержали опоры электропередачи. Почти месяц жилые дома обслуживали электрогенераторы", – признал спикер.

Для руководства районной администрации капризы погоды преподнесли большой урок.

Фото: Zakon.kz/Рамиль Дусумов





"Мы приложим все усилия, чтобы это не повторилось. Но с природой не поспоришь, хотя мы были на 100% готовы. Сейчас устраняем недоработки. Хочу подчеркнуть, что на земляные валы, которые спасали населенные пункты, мы не потратили ни копейки из бюджета", – заключил Арман Жаныбеков.

Коррективы может внести погода. Сейчас в пристоличном регионе идут дожди с сильным ветром. Но строительные бригады обещают сдать все объекты в срок.