Когда на юге и западе Казахстана включат отопление, рассказали в Минэнерго
Он напомнил, что отопительный сезон уже начат в Абайской, Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и в Астане.
"В связи с погодными условиями начало отопительного сезона в западных и южных регионах планируется с середины октября", – заявил глава Минэнерго.
В свою очередь, министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев отметил, что в Шымкенте отопительный сезон начнется с 1 ноября.
Для усиления подготовки к отопительному периоду и повышения надежности энергоснабжения потребителей в предстоящий отопительный сезон, по его словам, министерством скорректированы предельные тарифы на электрическую энергию, увеличены предельный тариф на рынке электрической мощности и годовой лимит возвратных инвестиций. Принятые меры в 2024 году позволили увеличить финансирование ремонтных работ на 44% больше уровня прошлого года, до 327 млрд тенге.
Отмечается, что на топливных складах энергоисточников накоплено 5,2 млн тонн угля и 88 тыс. тонн мазута, что соответствует нормативу.
Ранее сообщалось, что в Алматы отопительный сезон откроется 7 октября – к теплу начнут подключать социальные объекты.