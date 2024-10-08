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Когда на юге и западе Казахстана включат отопление, рассказали в Минэнерго

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, центральное отопление, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 10:28 Фото: unsplash
Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев на заседании правительства 8 октября 2024 года рассказал, как проходит старт отопительного сезона в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что отопительный сезон уже начат в Абайской, Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и в Астане.

"В связи с погодными условиями начало отопительного сезона в западных и южных регионах планируется с середины октября", – заявил глава Минэнерго.

В свою очередь, министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев отметил, что в Шымкенте отопительный сезон начнется с 1 ноября.

Для усиления подготовки к отопительному периоду и повышения надежности энергоснабжения потребителей в предстоящий отопительный сезон, по его словам, министерством скорректированы предельные тарифы на электрическую энергию, увеличены предельный тариф на рынке электрической мощности и годовой лимит возвратных инвестиций. Принятые меры в 2024 году позволили увеличить финансирование ремонтных работ на 44% больше уровня прошлого года, до 327 млрд тенге.

Отмечается, что на топливных складах энергоисточников накоплено 5,2 млн тонн угля и 88 тыс. тонн мазута, что соответствует нормативу.

Ранее сообщалось, что в Алматы отопительный сезон откроется 7 октября – к теплу начнут подключать социальные объекты.

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