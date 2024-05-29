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В Туркестанской области собрали первый урожай бананов

В Туркестанской области собрали первый урожай бананов, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 07:13 Фото: Almaty.tv
Первые бананы спустя 9 месяцев после посадки собрали в теплице Сайрамского района. Скоро они поступят на рынки Алматы и Шымкента, сообщает Zakon.kz.

По информации Аlmaty.tv, стоить местные бананы, как обещают производители, будут дешевле импортных. 

Предположительно, вес плодов на одном дереве составляет более 40 килограммов. Урожай планируют собирать несколько раз в год.

"На 5 гектарах расположено 9 тысяч деревьев. С первого урожая планируем собрать 600 тонн. Этим деревцам 9 месяцев. А этим – 5-6 месяцев. Через несколько месяцев и здесь поспеют плоды. В будущем планируем собирать бананы 2-3 раза в год. В целом, за 12 месяцев до 2000 тонн фруктов должны получать".Предприниматель Ислам Алиев

Теперь аграрий планирует также заняться выращиванием авокадо.

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