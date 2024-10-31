Тройня родилась в Туркестанской области

В семье из Сайрамского района родились тройняшки, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание OTYRAR, в семье Эгамбердиевых сразу родились два мальчика и девочка. Малышей назвали Хасан, Хусан и Фатима.

Для 27-летней Назимы Эгамбердиевой это уже третья беременность. По признанию многодетной матери, она и другие члены семьи испытали радость, когда узнали, что на свет появятся сразу трое малышей. Дети родились с помощью планового кесарева сечения. Первые 10 дней тройняшки находились под наблюдением врачей.

"В нашей семье очень радостное событие. Желаю всем счастья! Пусть такие дети и внуки будут у всех казахстанцев! У меня уже есть два сына, теперь у нас пятеро детей", – поделился радостным событием многодетный отец Гиязутдин Эгамбердиев.

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