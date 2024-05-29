Процедура прохождения техосмотра изменится в Казахстане

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев в кулуарах Мажилиса 29 мая 2024 года рассказал, как изменится процедура прохождения техосмотра в стране, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что процедура техосмотра изменится, но это не связано с передачей этой функции "КазАвтоЖолу".

"Это связано с нормативными документами, которые мы принимаем. Мы во втором чтении 10 мая прошли законопроект, и если раньше, чтобы открыть центр техосмотра, был уведомительный характер, то есть открываешь, уведомление отправляешь и занимаешься дальше техосмотром, то теперь его делаем разрешительным – наши сотрудники транспортного контроля ездят, смотрят, все ли оборудование есть и только в таком случае дают разрешение. Если оборудования нет, то тогда разрешение не выдается", – сказал Марат Карабаев.

По его данным, порядка 900 центров, которые есть в Казахстане, должны будут пройти переаттестацию.

"Это сделано для того, чтобы обеспечить безопасность транспортных средств. А для казахстанцев изменится сама процедура прохождения техосмотра, то есть исключается возможность пройти его в облегченном формате. Теперь нужно будет проходить техосмотр, то есть требование по его прохождению повышается. Это делается для того, чтобы обеспечить безопасность, а для казахстанцев это означает снижение числа вероятных аварий и сохранение жизни и здоровья", – заверил Марат Карабаев.

Ранее Марат Карабаев ответил на жалобы казахстанцев о том, что не хватает билетов на популярные туристические направления.