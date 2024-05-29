Туристический сезон не начался, а билетов уже нет: Карабаев ответил на жалобы казахстанцев

Министр транспорта Марат Карабаев в кулуарах Мажилиса Парламента РК 29 мая 2024 года ответил на жалобы казахстанцев о том, что не хватает билетов на популярные туристические направления, сообщает Zakon.kz.

Журналисты отметили, что казахстанцы в социальных сетях жалуются на то, что туристический сезон еще не начался, а билетов на поезда уже нет на популярные направления. Они поинтересовались, когда решится проблема с перекупщиками и будут ли билеты на Алаколь и Балхаш.

"По Алаколю будут дополнительно запущены поезда. 12 поездов, три из них Тальго, которые оснащены кондиционерами. По Балхашу у нас будет из Астаны и из Алматы удешевленный авиатранспорт. Он будет субсидирован", – сообщил Марат Карабаев.

Указал глава Минтранспорта и на то, что идет дополнительный закуп пассажирских вагонов. Так, если в прошлом году было закуплено всего 118 вагонов, то в этом планируется приобрести 140 единиц. В следующем году планируется закупить 260 единиц.

"На Алаколь и Балхаш дополнительно поезда запустятся, продажа билетов начнется скоро", – резюмировал Марат Карабаев.

27 мая 2024 года в Министерстве транспорта Казахстана заявили, что в сезон каникул и отпусков увеличится количество авиарейсов и железнодорожных поездов в курортные зоны страны, в том числе на Алаколь и Балхаш.