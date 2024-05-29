Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Туристический сезон не начался, а билетов уже нет: Карабаев ответил на жалобы казахстанцев

туризм, билеты, Карабаев , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 11:45 Фото: primeminister.kz
Министр транспорта Марат Карабаев в кулуарах Мажилиса Парламента РК 29 мая 2024 года ответил на жалобы казахстанцев о том, что не хватает билетов на популярные туристические направления, сообщает Zakon.kz.

Журналисты отметили, что казахстанцы в социальных сетях жалуются на то, что туристический сезон еще не начался, а билетов на поезда уже нет на популярные направления. Они поинтересовались, когда решится проблема с перекупщиками и будут ли билеты на Алаколь и Балхаш.

"По Алаколю будут дополнительно запущены поезда. 12 поездов, три из них Тальго, которые оснащены кондиционерами. По Балхашу у нас будет из Астаны и из Алматы удешевленный авиатранспорт. Он будет субсидирован", – сообщил Марат Карабаев.

Указал глава Минтранспорта и на то, что идет дополнительный закуп пассажирских вагонов. Так, если в прошлом году было закуплено всего 118 вагонов, то в этом планируется приобрести 140 единиц. В следующем году планируется закупить 260 единиц.

"На Алаколь и Балхаш дополнительно поезда запустятся, продажа билетов начнется скоро", – резюмировал Марат Карабаев.

27 мая 2024 года в Министерстве транспорта Казахстана заявили, что в сезон каникул и отпусков увеличится количество авиарейсов и железнодорожных поездов в курортные зоны страны, в том числе на Алаколь и Балхаш.

Читайте также

Новая петиция: в Казахстане предлагают запретить чиновникам азартные игры
Новая петиция: в Казахстане предлагают запретить чиновникам азартные игры
Астана, заведующие детских садов, приговор, хищение
Группировку заведующих детсадов осудили в Астане
Посольство США выставит на торги свое имущество в Астане
Посольство США в Казахстане выставит свое имущество на торги
Мадина Мамырханова
Марат Карабаев Министерство транспорта РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: