Ремонтируют одни и те же участки: Карабаев высказался о ремонте автодорог в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Министр транспорта РК Марат Карабаев в кулуарах Мажилиса 29 мая ответил на вопрос о том, почему в Казахстане каждый год ремонтируют одни и те же дороги, сообщает Zakon.kz.

Марат Карабаев сообщил, что дороги проходят разные виды ремонта. "Первый вид – текущий ремонт. Это который каждый год делается. Второй – средний ремонт, который по технологии каждые пять лет делается. Третий вид – капитальный ремонт, который через 15 лет делаем. Те участки, которые вы видите, которые годом ранее были, – участки, где проходит средний ремонт. То есть есть яма, там был сделан текущий ремонт, и на следующий год яма образовалась, снова проходит текущий ремонт. Это естественный дорожный процесс. В этом вина не только качества, факторов много. К примеру, большегрузы. У нас, согласно нормам, нагрузка на ось должна составлять 25 тонн. А большегрузы порой бывают свыше 100 тонн. Разрушает это дорогу? Безусловно, разрушает. И в связи с этим приходится делать дополнительную ремонтную работу", – заявил он. Однако журналисты поинтересовались, не является ли такое положение дел отмыванием денег. "Нет, не считаю никоим образом, это не так. У нас денег не хватает. Такого, чтобы просто один участок сделать, и без конца его делать – это же деньги. Если денег достаточно – у нас есть участки, куда нужно их потратить", – подчеркнул глава Минтранспорта. Ранее министр в кулуарах Мажилиса ответил на жалобы казахстанцев о том, что не хватает билетов на популярные туристические направления.

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