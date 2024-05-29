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Законодательство РК

Ремонтируют одни и те же участки: Карабаев высказался о ремонте автодорог в Казахстане

ремонт, Карабаев, дорога , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 14:01 Фото: Zakon.kz
Министр транспорта РК Марат Карабаев в кулуарах Мажилиса 29 мая ответил на вопрос о том, почему в Казахстане каждый год ремонтируют одни и те же дороги, сообщает Zakon.kz.

Марат Карабаев сообщил, что дороги проходят разные виды ремонта.

"Первый вид – текущий ремонт. Это который каждый год делается. Второй – средний ремонт, который по технологии каждые пять лет делается. Третий вид – капитальный ремонт, который через 15 лет делаем. Те участки, которые вы видите, которые годом ранее были, – участки, где проходит средний ремонт. То есть есть яма, там был сделан текущий ремонт, и на следующий год яма образовалась, снова проходит текущий ремонт. Это естественный дорожный процесс. В этом вина не только качества, факторов много. К примеру, большегрузы. У нас, согласно нормам, нагрузка на ось должна составлять 25 тонн. А большегрузы порой бывают свыше 100 тонн. Разрушает это дорогу? Безусловно, разрушает. И в связи с этим приходится делать дополнительную ремонтную работу", – заявил он.

Однако журналисты поинтересовались, не является ли такое положение дел отмыванием денег.

"Нет, не считаю никоим образом, это не так. У нас денег не хватает. Такого, чтобы просто один участок сделать, и без конца его делать – это же деньги. Если денег достаточно – у нас есть участки, куда нужно их потратить", – подчеркнул глава Минтранспорта.

Ранее министр в кулуарах Мажилиса ответил на жалобы казахстанцев о том, что не хватает билетов на популярные туристические направления.

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