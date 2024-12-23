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Общество

Карабаев заявил о необходимости модернизации аэропортов в Казахстане

Аэропорт, самолет, пассажирский самолет, пассажирские самолеты, самолеты, самолеты на стоянке, аэродром, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 11:04 Фото: Zakon.kz
Министр транспорта Марат Карабаев 23 декабря 2024 года в Мажилисе рассказал, какие изменения будут к 2030 году в авиаотрасли в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, необходима модернизация инфраструктуры аэропортов.

"В этом направлении запланированы работы по модернизации пассажирских и грузовых терминалов, топливозаправочного комплекса и взлетно-посадочной полосы в аэропортах, модернизации техники и созданию Центра технического обслуживания и ремонта самолетов. При этом одним из основных вопросов является вопрос обеспечения аэропортов авиатопливом. Сейчас аэропорты вынуждены покупать топливо из соседних стран", – озвучил Карабаев. 

Он отметил, что для решения дефицита авиатоплива необходимо определить единого оператора.

"Это позволит ликвидировать неэффективных посредников, стабилизировать поставки и предложить транзитным самолетам доступные цены на перелеты через территорию Казахстана за счет приобретения больших объемов авиатоплива. Кроме того, ведется работа по оптимизации грузовых процедур, цифровизации процессов и внедрению режима специальных экономических зон", – сказал министр. 

Карабаев заявил, что к 2030 году планируется увеличение транзитного пассажиропотока до 1,5 млн человек, грузоперевозочной мощности аэропортов – до 730 тыс. тонн в год, а расширение авиапарка – до 119 самолетов, что позволит увеличить транспортную мощность в 2,2 раза.

26 ноября 2024 года Марат Карабаев рассказал, когда Казахстан избавится от старых вагонов. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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