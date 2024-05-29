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133 медали завоевали школьники Восточно-Казахстанской области

113 медалей завоевали, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 15:22 Фото: пресс-центр ВКО
Прошедший учебный год был щедрым на победы и медали для учащихся Восточно-Казахстанской области. Школьники завоевали 133 медали, из которых 32 золотых, 34 серебряных и 67 бронзовых.

Об этом в ходе заседания областного акимата сообщила руководитель Управления образования Инесса Чернышева.

"Хочется отметить для сравнения: в прошлом году мы завоевали только 51 медаль. В этом году – 133. Сборная области заняла I общекомандное место в республиканской олимпиаде для учащихся сельских школ по естественно-математическому циклу. Также ребята стали победителями в номинации "Лучшая олимпийская команда". Кроме того, на республиканской олимпиаде среди старших классов по общеобразовательным предметам естественно-математического направления область завоевала III общекомандное место в номинации "Лучшая олимпийская команда-2024".Руководитель Управления образования ВКО Инесса Чернышева
113 медалей завоевали школьники Восточно-Казахстанской области, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 15:22

Фото: пресс-центр ВКО

Для наиболее подготовленных и проявляющих способности детей в регионе создают возможности дополнительного получения знаний. Так, для победителей и участников интеллектуальных олимпиад в летний период будут работать школы олимпийского резерва.

В целом, в области отмечается положительная динамика по показателям качества образования. Почти тысяча выпускников девятых классов претендуют на аттестат особого образца, 413 одиннадцатиклассников оканчивают школу на отлично. 256 выпускников претендуют на получение знака "Алтын белгі".

113 медалей завоевали школьники Восточно-Казахстанской области, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 15:22

Фото: пресс-центр ВКО

Приятным бонусом для особо отличившихся ребят в этом году станут путевки в летние лагеря. 689 детей из сельской местности, учащиеся 5-8 классов, отдохнут в лагере "Дарын" за счет средств Общественного фонда "Қазақстан халқына" в рамках республиканского проекта "Жаздық жолдама".

Всего для школьников летом будут работать 13 загородных, 270 пришкольных лагерей, а также 204 профильные площадки и другие проекты. Загородные детские лагеря области примут более 8,5 тысячи школьников.

113 медалей завоевали школьники Восточно-Казахстанской области, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 15:22

Фото: пресс-центр ВКО

Помимо этого, в текущем году в Восточном Казахстане намерены создать условия для отдыха и оздоровления детей из других регионов страны. Первыми гостями станут школьники, которые проживают в областях, пострадавших от паводков. Проект станет предпосылкой для создания в будущем на востоке страны казахстанского "Артека".

Также в регионе продолжится реализация проекта "Гостевая семья", который в прошлом сезоне так полюбился детям и родителям. В этом году география проекта расширится. Возможность окунуться в культуру и быт казахского аула, подтянуть знания государственного языка получат 100 детей из Усть-Каменогорска, Риддера, Глубоковского, Шемонаихинского районов и района Алтай, проживая в семьях Катон-Карагайского района. А 20 детей из Зайсанского и Тарбагатайского районов будут гостить в семьях Глубоковского района и Риддера, совершенствуясь в русском языке.

113 медалей завоевали школьники Восточно-Казахстанской области, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 15:22

Фото: пресс-центр ВКО

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Восточно-Казахстанская область акимат 2024 год
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