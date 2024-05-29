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Законодательство РК

Названы основные причины травм на производствах

Работа, завод, травмы, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 17:18 Фото: freepik
Председатель Комитета труда и социальной защиты населения РК, главный государственный инспектор труда Толеген Оспанкулов 29 мая на брифинге в СЦК назвал причины травм на производствах в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, причины несчастных случаев являются разными, они устанавливаются в ходе расследования каждого несчастного случая.

"К примеру, в Астане 21 мая в складском помещении бывшего завода фарфора монтажники-высотники при выполнении работ по монтажу плит перекрытия кровли на высоте 12 метров вследствие их обрушения упали вниз и скончались на месте происшествия", – сказал Оспанкулов.

Он отметил, что предварительное расследование выявило, что работники были привлечены к работе по устной договоренности, без заключения с ними трудовых договоров.

"Значит, о каком обучении здесь можно говорить? В настоящее время расследование по данному несчастному случаю еще не завершено, и результаты будут подведены в будущем. (...) Результаты государственного контроля показывают, что более 20% выявленных нарушений приходится на вопросы безопасности охраны труда. Основными нарушениям являются необеспечение средствами защиты, непроведение обучения работников", – резюмировал Толеген Оспанкулов.

Ранее стало известно, что в Казахстане наблюдается рост производственного травматизма по сравнению с предыдущим годом.

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