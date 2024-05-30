Талгат Ибрашев официально сложил с себя полномочия судьи Верховного суда

Фото: gov.kz

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 30 мая освободили Талгата Ибрашева от должности судьи Верховного суда в связи с назначением на другую должность, сообщает Zakon.kz.

Представление главы государства внес председатель Высшего Судебного Совета Денис Шипп. "На рассмотрение сената Парламента главой государства внесено представление об освобождении от должности судьи Верховного суда Талгата Ибрашева в связи с назначением на другую должность. Он указом президента РК от 19 апреля 2024 года назначен председателем Алматинского облсуда", – сказал он. Депутаты Сената поддержали представление президента. Таким образом, Талгат Ибрашев освобожден от должности судьи Верховного суда. Ранее бывший судья Абдыкарым Акжанов рассказал об осуществляющейся реформе в судебной системе. Читайте также Переименование улиц в Алматы: депутаты маслихата вынесли решение

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