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Свыше 20 лет посвятила педагогике кокшетауский учитель Мадина Хасенова

Свыше 20 лет посвятила педагогике Кокшетауский учитель , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 13:44 Фото: архив Мадины Хасеновой
Директор КГУ "Общеобразовательная школа № 4" города Кокшетау Мадина Хасенова родилась в Бурабайском районе Акмолинской области в династии педагогов. Общий педагогический стаж семьи составляет свыше 300 лет.

Окончила Кокшетауский государственный университет имени Шокана Уалиханова, факультет филологии, по специальности – учитель русского языка и литературы. Далее, в 2004-2006 годах, в том же вузе получила образование по специальности "Бакалавр казахского языка и литературы".

Трудовой путь начала в 2003 году учителем казахского языка и литературы в КГУ "Школа-гимназия №1 города Щучинск", на сегодняшний день дослужилась до директора школы, набравшись колоссального опыта. Имеет множество государственных наград за вклад в развитие образования области. Мадина Хасенова какое-то время была госслужащей, занимала руководящую должность, но любовь к педагогике оказалась сильнее, и она вернулась в свою стихию. Как признается сама героиня, школа – это вся ее жизнь, настолько она предана своей профессии и очень любит учеников.

"Люблю свою работу по множеству причин, самая первая: я очень люблю работать с детьми, они яркие, талантливые и интересные личности, которые дают мне возможность развивать их учебные и творческие способности. Я наслаждаюсь процессом помощи им в освоении знаний, наблюдаю, как дети становятся увереннее и успешнее. Ведя урок, заглядываю каждому из них в глаза и вижу яркие взгляды, это очень мотивирует. К тому же люблю создавать атмосферу в школе, при которой каждый ученик и педагог чувствует себя важным и ценным, создавать ситуации для развития их успеха, хвалить, даже за мелкие заслуги и достижения, после такого они поверят в себя и в будущем покажут более высокие результаты. Приятно осознавать, что моя работа помогает детям расти и формироваться, я чувствую себя архитектором ученических душ. Очень горжусь своей профессией и рада каждому дню, который я провожу в школе. Даже во время выходных и отпусков я стремлюсь быть там, всегда на связи с коллективом. Меня тянет энергетика детей, их яркие эмоции, школьные коридоры, которые стали для меня родными. Я энергичный человек, и для меня очень важно, чтобы вокруг всегда было больше энергии, чем во мне самой, это дает мне силы стремиться к лучшему, становиться сильнее и ярче".  Мадина Хасенова

Мадина Хасенова – яркий пример современного учителя, который обладает потенциалом создавать условия для обеспечения готовности персонала к работе в новых условиях, в том числе путем обучения и поддержки сотрудников. К тому же она обладает навыком умения мотивировать учеников к достижению поставленной цели. Как руководитель наша героиня имеет профессиональные навыками менеджера, который умеет планировать и систематизировать работу коллектива, принимать решения, изменять план действий в зависимости от создающихся условий. Коллеги по цеху гордятся тем, что работают с таким ответственным и талантливым руководителем.

"Мадина Бельгибаевна умеет легко находить общий язык и принимать мнения других людей, к тому же она очень ответственная, мы учимся у нее качественно и своевременно выполнять поставленные задачи. К тому же она не стоит на месте, всегда получает новые знания и спешит делится опытом с коллективом. Она всегда готова к обучению, повышению профессионального мастерства, трудолюбива, умеет принимать решения и брать на себя ответственность. Самое важное качество нашего директора – преданность и любовь к профессии. Я никогда не видела столь влюбленных в свою работу учителей, от нее веет позитивной жизненной энергией, которой она заряжает нас. Внимательная, хрупкая, но при этом очень требовательная, она смогла в себе совместить все эти качества, которые, по сути, необходимы для продвинутого педагога и руководителя".  Учитель начальных классов общеобразовательной школы № 4 города Кокшетау Бускеева Куралай Егинбаевна

Действительно, очень радует, что в Кокшетау работают такие профессионалы, как Мадина Хасенова. Героиня призналась, что пыталась поменять сферу деятельности и какое-то время была руководителем в государственной организации, но любовь и тоска по школе поспособствовали принять решение вернуться в родную стихию.

"Я из династии педагогов, мой родной дедушка 45 лет проработал учителем и директором школы, его сыновья и дочери были учителями. Мои браться и сестры также педагоги. Общий педагогический стаж нашей семьи составляет более 300 лет. Я стремлюсь к тому, чтобы наша школа стала местом, где учащиеся получают не только знания, но и любовь, заботу, поддержку и внимание. Я не могу без школы, какое-то время уходила на государственную службу, занимала руководящую должность, на тот момент я поняла, что мое место – у школьной доски, я – школьный учитель. С детьми всегда есть поле для работы, мы плотно сотрудничаем с родительскими комитетами, жизнь в школе бурлит: проводим тренинги, делимся секретами о первой любви и первых победах, устраиваем веселые переменки, и это все мое, родное. Мне нравится делиться с детьми тем, что я знаю и умею. Школа – это мой родной дом, в ней моя душа, трепет и вся моя жизнь. Мы воспитываем, учим быть добрыми, здесь все по-настоящему. Я думаю, что будущее страны в руках учителей, ведь они обучают специалистов всех сфер. Мы стараемся воспитывать достойную молодежь и готовы работать в данном направлении дальше".  Мадина Хасенова

Стоит отметить, что общеобразовательной школе № 4 города Кокшетау исполняется 100 лет. В рамках празднования почетной даты в учебном заведении планируется ряд торжественных мероприятий с участием администрации города и области, коллектива школы, родителей, учащихся и бывших выпускников.

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