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Свыше сорока лет посвятил спорту Кокшетауский тренер Владимир Светличный

Свыше сорока лет посвятил спорту Кокшетауский тренер Владимир Светличный Фото: из личного архива Владимира Светличного
Владимира Степановича Светличного в сфере спорта знают далеко за пределами Акмолинской области, ведь его воспитанники многократно становились чемпионами на республиканских и международных соревнованиях.
Его трудовой стаж, отданный физической культуре и спорту, составляет свыше 40 лет, на сегодняшний день он ведет активный образ жизни и остается преданным своем делу.
"Родился я в селе Зеренда. Образование получил высшее – в 1974 году окончил тогдашний Кокшетауский государственный педагогический институт имени Шокана Уалиханова, учитель физики. Серьезно занимался велосипедным спортом и в 1974 году выполнил норматив мастера спорта СССР. А свой трудовой путь в сфере физической культуры и спорта начал в 1976 году в городе Кокшетау методистом-инструктором детско-юношеской спортивной школы областного комитета по спорту. Здесь же стал тренером, а потом старшим тренером по велосипедному спорту, заместителем директора по учебно-спортивной работе, с 1986 по 1989 год – уже директором ДЮСШ", – рассказывает о своем трудовом пути Владимир Степанович.
Далее с 1989 года Светличный работал в Управлении физической культуры и спорта, в разные годы возглавлял отдел спорта, занимал должность заместителя руководителя управления. В 2008-2009, 2011-2012 годах исполнял обязанности руководителя Управления физической культуры и спорта Акмолинской области. В 2012 году Владимир Степанович возглавил отдел инфраструктуры, развития массовых и национальных видов спорта.

Коллеги по спорту, которые знакомы с ним на протяжении многих лет, уважают и ценят его вклад в развитие спорта, в целом спортивных достижений страны. Генеральный директор Ассоциации боевых искусств Акмолинской области Жаслан Жантасов относится с почтением к труду коллеги и вспоминает его заслуги.
"При его непосредственном участии в нашей области была подготовлена плеяда спортсменов высокого уровня. По его же инициативе в управлении создана и действует галерея спортсменов высших достижений и заслуженных тренеров области, на официальном сайте государственного органа размещена электронная книга спортивной славы. Владимира Степановича ценят не только как профессионала, мастера своего дела, талантливого организатора, но и уважают за беззаветную преданность спорту. Такому отношению учил и своих троих детей. Его жизненное кредо: "Вперед! Всегда вперед!", за что мы его уважаем и берем пример с него".Жаслан Жантасов
За годы безупречной работы он награжден нагрудным знаком "Почетный деятель спорта РК", юбилейными медалями "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл" и "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл". Неоднократно награждался почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства туризма и спорта РК, акима Акмолинской области.

На сегодняшний день Владимир Светличный более десяти лет находится на заслуженном отдыхе, но невзирая на это продолжает работать в Ассоциации боевых искусств Акмолинской области.
"Я люблю жизнь, люблю спорт и активный отдых. Не могу сидеть без дела. Хочу делиться своими знаниями с подрастающим поколением и желаю нашей молодежи заниматься спортом, быть в тонусе, достигать своих целей и гордо поднимать флаг Казахстана на международной арене, ведь Кокшетауский край всегда был богат на именитых спортсменов и чемпионов, которые в будущем поднимут авторитет и имидж страны на мировых соревнованиях", – резюмировал Владимир Степанович.
В Акмолинской области количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составило 318 тысяч человек, увеличение числа занимающихся составило 18 634 человека по сравнению с прошлым годом.

Алма Байгужина

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