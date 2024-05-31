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Свыше 27 лет обучает детей начальных классов кокшетауский педагог Гульфира Жазитова

Свыше 27 лет обучает детей начальных классов , фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 16:56 Фото: архив Гульфиры Жазитовой
Учитель первой категории, педагог-эксперт, учитель начальных классов КГУ "Общеобразовательная школа №22 города Кокшетау" Гульфира Жазитова обучает детей уже более 27 лет.

Гульфира Темирболатовна родилась в многодетной семье 1978 году, окончила Кокшетауский казахский педагогический колледж имени Ж. Мусина по специальности "Учитель начальных классов", в 2005 году окончила Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова по специальности "Учитель казахского языка и литературы", а в 2020 году – Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова по специальности "Педагогика и методика начального обучения бакалавр образования".

Трудовую деятельность начала в 1997 году, на своем нынешнем рабочем месте находится с 2017 года. За все 27 лет опытный педагог получила множество знаний и навыков, которые требуются учителю начальных классов. На них лежит большая ответственность, так как знания, заложенные в раннем детстве, являются фундаментом уровня образования в будущем. Учителя начальных классов формируют продвинутое и грамотное будущее поколение. Как призналась сама героиня, профессию она выбрала сердцем и никогда не жалела о сделанном выборе.

"Люди должны выбирать профессию по зову сердца, будущее каждого человека напрямую зависит от этого. Когда любишь и делаешь свое дело с большой ответственностью, чувствуешь себя счастливым, и я – одна из этих счастливых людей. Радуюсь тому, что мои навыки дают возможность научить детей новым знаниям, мой труд плодотворен, когда вижу своих учеников, с горящими глазами и желанием познавать новые границы науки появляется еще больше мотивации и сил для работы. Я очень чувствительный человек, часто переживаю за ошибки каждого ученика, прикладываю множество усилий для работы над ошибками. Я считаю, что обучение и воспитание – это синонимы, давая знания ученикам, я вкладываю лепту в их воспитание и делаю это с максимальной осторожностью и трепетом, ведь каждый мой ученик – это новая жизнь и будущее нашей страны. Воспитание человека – великая задача, каждый ребенок особенный для меня. Мой долг – найти путь к сердцу каждого из них, раскрыть потенциал и развить талант. Я не устаю нести благородную, ответственную для общества профессию педагога, это мое призвание, ведь с каждым своим учеником мы объединяемся в одну цель, для того чтобы стать сильнее, мудрее и достигать новые цели". Гульфира Жазитова

Требования к учителям начальных классов растут с каждым годом, ведь наука и образование не стоят на месте, и наша героиня идет в ногу со временем, ведь она современный учитель начальных классов.

"Выбор профессии требует большой ответственности, учитель – одна из благородных и востребованных профессий. Без цели очень тяжело, ведь человек, оставленный без цели, находится в состоянии вакуума. Каждый день я целенаправленно стремлюсь делиться опытом и знаниями с учащимися, ведь ежедневно у детей появляется желание покорять новые рубежи. Благодаря этому я нахожусь в постоянном поиске, принимаю участие в обучающих и повыщающих профессионализм семинарах, ведь если не получать новые знания и не оттачивать мастерство, то начнется период застоя. Поэтому моя жизненная цель: быть достойным учителем своей страны, становиться лучше и грамотнее с каждым днем, быть современным педагогом, способным отвечать запросам нынешних учеников, способствовать возрождению сознания современного общества, ведь образованность нации в будущем определит сильных специалистов из разных сфер, которые будут развивать нашу страну". Гульфира Жазитова

Стоит отметить, что наша героиня использует множество мотивирующих учеников методов в процессе обучения, к тому же прививает любовь к чтению с начальных классов. Одна из ее концепций в обучении – донести до учеников, что они получают знания для себя, для достойного будущего и образованности. Также развивает культуру поведения детей в социуме, чтоб они могли чувствовать себя уверенно благодаря высоким знаниям. По мнению Гульфиры Жазитовой, современный учитель начальных классов в процессе преподавания должен создать благоприятные условия для каждого ребенка.

Свыше 27 лет обучает детей начальных классов , фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 16:56

Фото: архив Гульфиры Жазитовой

Родители, чьи дети обучаются у талантливого педагога, выражают благодарность за самоотверженный труд и преданность профессии.

"Ученики Гульфиры Темирболатовны показывают отличные результаты на городских, областных, республиканских и международных олимпиадах. Наш учитель является профессионалом своего дела, просветителем от бога. Мы очень рады, что у наших детей такой мудрый и сильный наставник. Она очень тонко чувствует детей, к каждому ученику найдет подход. При этом требовательная и ответственная. Желаем любимому учителю дальнейших успехов в благородном труде". Член родительского комитета Арай Аргынбаева

Талантливый педагог, замечательная супруга и заботливая мама успевает уделять внимание и семье, воспитывает двух сыновей: Еркебулан – студент Кокшетауского государственного университета имени Ш. Уалиханова и Ерасыл – ученик 1 класса. Своим детям прививает любовь к Родине, патриотизм и высокий интерес к новым знаниям. Она является ярким примером современного и продвинутого учителя начальных классов.

Гульфира Жазитова награждена множеством государственных наград за вклад в развитие сферы образования. К тому же активно принимает участие в творческой жизни школы и города Кокшетау. В прошлом году участвовала в вокальном конкурсе "Две звезды", организованном Управлением внутренней политики Акмолинской области.

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