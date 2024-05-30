Систему страхования работников опасных производств планируют изменить в Казахстане

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ахмади Сарбасов 30 мая 2024 года на XII Казахстанской международной конференции и выставке по охране труда и промышленной безопасности прокомментировал систему страхования работников опасных производств, сообщает Zakon.kz.

По словам спикера, система страхования от несчастных случаев жизни работников, которые трудятся на особо опасных предприятиях, работает и является обязательным видом страхования.

"Конечно, мы в рамках концепции уже договорились, что мы будем совершенствовать (систему страхования. – Прим. автора). Потому что вопросы есть к системе страхования как со стороны работодателя, так и со стороны работников. Это сейчас конкурентный рынок. На нем присутствуют лучшие страховые компании, которые страхуют жизнь и здоровье наших работников. Мы будем работать над совершенствованием самой модели страхования, поскольку действующая модель основана на видах экономической деятельности, и статистические показатели травматизма сегодня не всех устраивают", – дополнил Ахмади Сарбасов.

Он ответил, что планируется добавить в систему страхования второй компонент, который будет основан на оценке профессиональных рисков.

"Работодатели сейчас обязаны страховать (работников. – Прим. автора). За это есть административная ответственность. Самое ценное, что у нас есть – жизнь и здоровье, поэтому системы страхования должны быть эффективными и обеспечивать 100% штатных работников предприятий", – сказал Ахмади Сарбасов.

29 мая 2024 года стало известно, что в Казахстане наблюдается рост производственного травматизма.