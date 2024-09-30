Причины подростковых суицидов озвучили в МВД

Министерство внутренних дел Казахстана (МВД) назвало причины суицидов среди детей и подростков, сообщает Zakon.kz.

Как отметил на онлайн-брифинге 30 сентября официальный представитель МВД Казахстана Шынгыс Алекешев, по каждому факту суицида проводится досудебное расследование. Полиция устанавливает причины и условия, побудившие детей совершить суицид, а также лиц, причастных к этому.

"Причины суицидов у несовершеннолетних могут быть разные: чувство одиночества и отверженности, тяжелое материальное положение, конфликты с родителями, родственниками и в школе, развод родителей, смерть близкого человека, страх наказания и другие", – сказал Алекешев.

Он подчеркнул, что истинные причины суицидов становятся известны только по итогам расследования.

В 14 случаях суицидов и их попыток несовершеннолетние находились в состоянии алкогольного опьянения. В одном случае попытки суицида подросток был в состоянии наркотического опьянения.

Как показывает анализ, основная масса суицидов и их попыток совершена подростками в возрасте от 15 до 17 лет.

"Уважаемые родители! Мы призываем вас внимательно следить за поведением и эмоциональным состоянием ваших детей, поддерживайте открытый диалог с ними, интересуйтесь их увлечениями, уделяйте им время, чтобы они чувствовали вашу поддержку и внимание. Обратите внимание на изменения в их поведении, настроении или же круге общения. Если вы заметили какие-либо настораживающие признаки, не откладывайте разговор. Иногда простое внимание и забота могут стать решающим фактором в сложной ситуации", – добавил официальный представитель МВД.

Кроме того, важно обсуждать с детьми безопасное поведение в интернете, объяснять им риски, связанные с общением в социальных сетях и онлайн-играх, и научить не стесняться обращаться за помощью.

По данным МВД, с начала года стражи порядка провели 68 тыс. лекций и бесед в различных учебных заведениях, в том числе и школах, с целью повышения правовой осведомленности среди молодежи. Эта разъяснительная работа усилена с начала учебного года.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Казахстане рассказала, что во все школьные чаты направлена памятка со списком опасных групп и книг.