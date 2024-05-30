Одну из улиц Астаны перекроют на ремонт
Фото: Zakon.kz
Улица Брусиловского от улицы Кенесары до улицы Иманова будет полностью перекрыта с 30 по 31 мая, сообщает Zakon.kz.
Это вызвано необходимостью проведения дорожно-строительных работ, передает официальный сайт акимата Астаны.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
Фото: акимат города Астаны
Ранее стало известно, что в Астане запустят первый кольцевой автобусный маршрут.
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