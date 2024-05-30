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Одну из улиц Астаны перекроют на ремонт

Одну из улиц Астаны перекроют на ремонт, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 16:34 Фото: Zakon.kz
Улица Брусиловского от улицы Кенесары до улицы Иманова будет полностью перекрыта с 30 по 31 мая, сообщает Zakon.kz.

Это вызвано необходимостью проведения дорожно-строительных работ, передает официальный сайт акимата Астаны.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Перекрытие улицы, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 16:34

Фото: акимат города Астаны

Ранее стало известно, что в Астане запустят первый кольцевой автобусный маршрут.

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