Одну из улиц Астаны перекроют на ремонт

Фото: Zakon.kz

Улица Брусиловского от улицы Кенесары до улицы Иманова будет полностью перекрыта с 30 по 31 мая, сообщает Zakon.kz.

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