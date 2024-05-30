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В Астане запустят первый кольцевой автобусный маршрут

В Астане запустят первый кольцевой автобусный маршрут, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 10:20 Фото: акимат города Алматы
С 1 июня в Астане запускается первый кольцевой маршрут №55, передает Zakon.kz.

Маршрут охватит основные транспортно-пересадочные хабы столицы, такие как "Дом министерств", "ТРЦ "Хан Шатыр", "ТД "Гулжан", "Қазақконцерт им. Розы Баглановой", "Филармония им. Е. Рахмадиева", сообщает City Transportation Systems.

Единый конечный остановочный пункт маршрута – "Акмолинская областная больница №2". Направление маршрута определяются по буквам в нумерации маршрута: А – по часовой стрелке, Б – против часовой.

В Астане запустят первый кольцевой автобусный маршрут, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 10:20

Фото: cts_kz

Маршрут будут обслуживать 20 автобусов марки Iveco Urbanway с интервалом движения 8-15 мин.

Говорится, что круговой маршрут позволит улучшить мобильность и обеспечить транспортную связь основных магистральных улиц. Также позволит снизить загруженность 23-х маршрутов (№ 5, 5А, 8, 9, 11, 13, 17, 22, 22А, 23, 26, 28, 31, 32, 33, 46, 50, 51, 53, 56, 60, 66, 73).

В мае два автобусных маршрута в столице изменили схемы движения.

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