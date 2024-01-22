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Казахстанцам "вернули" компенсацию от 100 тысяч

Казахстанцам "вернули" компенсацию от 100 тысяч Фото: Zakon.kz
Мошенники вновь обещают казахстанцам компенсацию от 100 тысяч тенге. Фальшивую рекламу под названием "Возврат ранее оплаченных средств для всех граждан Казахстана!" повторно активно распространяют в Казнете, сообщает Zakon.kz.

На этот раз фейковая информация размещена на странице в Facebook от имени Министерства финансов. Фальшивая страница создана недавно – 15 января 2024 года.

Казахстанцам

Фото: Stopfake.kz

Специалисты Stopfake.kz уточняют, что под мошеннической рекламой размещены хвалебные комментарии, которые не соответствуют действительности.

Все страницы созданы в апреле 2023 года для единственной цели – обмануть доверчивых пользователей. Видно, что соцсети никто не ведет, потому что нет никаких обновлений, не меняются и фотографии.

Кроме того, чтобы узнать детали о выплате, мошенники предлагают казахстанцам пройти на посторонний веб-ресурс и проверить себя в общем списке с помощью ИИН.

"Так как сайт фальшивый, не стоит оставлять личную информацию о себе. Этим могут воспользоваться преступники, чтобы завладеть вашими деньгами. Ни на официальном сайте, ни в социальных сетях Министерства финансов Республики Казахстан нет информации о выплатах от 100 тысяч тенге. Также никаких сообщений о компенсации от государства каждому казахстанцу не появлялось и в официальных СМИ", – сказано в сообщении.

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В последний раз злоумышленники заманивали доверчивых граждан рекламой о выплатах в начале 2024 года.

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