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В Астане закрыли несколько улиц из-за ремонта

В Астане закрыли несколько улиц из-за ремонта, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 14:02 Фото: Zakon.kz
Стало известно, какие улицы закрыты в связи с ремонтными работами по состоянию на 31 мая, передает Zakon.kz.

В акимате сообщили, что некоторые улицы перекрыты полностью:

  • пер. Ж.Ташенова на участке от ул. Ж.Ташенова до ул. А.Бараева;
  • ул. Е.Брусиловского на участке от ул. Кенесары до ул. А. Иманова;
  • пр. Кабанбай батыра от ул. Сыганак до ул. Алматы (при этом пересечения Кабанбай батыра/Сыганак и Кабанбай батыра/Алматы открыты);

Улицы, закрытые в жилых массивах:

  • ул. Ондирис на участке от ул. Бектау до ул. Акбидай;
  • ул. Ш.Бокеева на участке от ул. Р.Дуйсенбаева до тупика;
  • ул. Титова от ул. Алмалык до ул. Ардагерлер;
  • ул. Сулуколь от ул. Енлик Кебек до ул. Ардагерлер;
  • ул. Абат-Байтак от К. Байсеитовой до ул. Ш. Бейсековой.

Улицы, перекрытые частично:

  • пр. Тауелсиздик от ул. Р. Кошкарбаева до ул. Ж. Нажимеденова (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях – 1 июня движение будет обеспечено в нижнем слое);
  • пересечение пр. Богенбай батыра и ул. Ш.Валиханова (при этом движение на перекрестке будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях).

Ранее уже сообщалось, что улица Брусиловского в Астане от улицы Кенесары до улицы Иманова будет полностью перекрыта.

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