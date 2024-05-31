В Астане закрыли несколько улиц из-за ремонта
Фото: Zakon.kz
Стало известно, какие улицы закрыты в связи с ремонтными работами по состоянию на 31 мая, передает Zakon.kz.
В акимате сообщили, что некоторые улицы перекрыты полностью:
- пер. Ж.Ташенова на участке от ул. Ж.Ташенова до ул. А.Бараева;
- ул. Е.Брусиловского на участке от ул. Кенесары до ул. А. Иманова;
- пр. Кабанбай батыра от ул. Сыганак до ул. Алматы (при этом пересечения Кабанбай батыра/Сыганак и Кабанбай батыра/Алматы открыты);
Улицы, закрытые в жилых массивах:
- ул. Ондирис на участке от ул. Бектау до ул. Акбидай;
- ул. Ш.Бокеева на участке от ул. Р.Дуйсенбаева до тупика;
- ул. Титова от ул. Алмалык до ул. Ардагерлер;
- ул. Сулуколь от ул. Енлик Кебек до ул. Ардагерлер;
- ул. Абат-Байтак от К. Байсеитовой до ул. Ш. Бейсековой.
Улицы, перекрытые частично:
- пр. Тауелсиздик от ул. Р. Кошкарбаева до ул. Ж. Нажимеденова (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях – 1 июня движение будет обеспечено в нижнем слое);
- пересечение пр. Богенбай батыра и ул. Ш.Валиханова (при этом движение на перекрестке будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях).
Ранее уже сообщалось, что улица Брусиловского в Астане от улицы Кенесары до улицы Иманова будет полностью перекрыта.
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