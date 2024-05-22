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Пьяная женщина напала на сотрудника скорой в Алматы

Пьяная женщина напала на сотрудника скорой в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 13:38 Фото: Zakon.kz
В Алматы произошел очередной инцидент с участием сотрудников скорой помощи. Прибывшие на вызов медики получили не благодарность, а ругательства и царапины. Другие обстоятельства рассказали Zakon.kz в пресс-службе полиции города.

Видео с места событий появились в соцсетях.

Медики направились на вызов к мужчине, у которого болела рука. После осмотра выяснилось, что экстренная помощь ему не требуется.

В тот момент в квартире также находились еще мужчина с женщиной. Все трое, судя по поведению, были подшофе.

Во время весьма агрессивной беседы женщина нецензурно выражалась, угрожала и в какой-то момент пнула медика.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы 22 мая 2024 года прокомментировали корреспонденту Zakon.kz случившееся.

"Сотрудниками полиции в отношении трех нарушителей правопорядка приняты меры по фактам побоев, распития спиртных напитков, нарушения тишины и проживания без регистрации".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Также сказано, что назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Материалы производства для принятия решения будут направлены в суд", – заключили в ведомстве.

Такие происшествия происходят довольно часто. К примеру, в феврале 2024 года в Акмолинской области напали на водителя машины скорой помощи. Тогда стражи порядка заявили, что в отношении дебошира возбуждено уголовное дело.

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