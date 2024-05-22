Пьяная женщина напала на сотрудника скорой в Алматы
Видео с места событий появились в соцсетях.
Медики направились на вызов к мужчине, у которого болела рука. После осмотра выяснилось, что экстренная помощь ему не требуется.
В тот момент в квартире также находились еще мужчина с женщиной. Все трое, судя по поведению, были подшофе.
Во время весьма агрессивной беседы женщина нецензурно выражалась, угрожала и в какой-то момент пнула медика.
В пресс-службе Департамента полиции Алматы 22 мая 2024 года прокомментировали корреспонденту Zakon.kz случившееся.
"Сотрудниками полиции в отношении трех нарушителей правопорядка приняты меры по фактам побоев, распития спиртных напитков, нарушения тишины и проживания без регистрации".Пресс-служба Департамента полиции Алматы
Также сказано, что назначена судебно-медицинская экспертиза.
"Материалы производства для принятия решения будут направлены в суд", – заключили в ведомстве.
Такие происшествия происходят довольно часто. К примеру, в феврале 2024 года в Акмолинской области напали на водителя машины скорой помощи. Тогда стражи порядка заявили, что в отношении дебошира возбуждено уголовное дело.
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