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Национальную музыку преподает детям Кокшетауский педагог Роман Борисовский

Национальную музыку преподает детям Кокшетауский педагог , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 16:45 Фото: Алма Байгужина
Педагог класса домбыры и баян – аккордеон детской музыкальной школы города Кокшетау при управления образования Акмолинской области Роман Борисовский вот уже 4 год обучает национальной музыке детей областного центра.

К тому же, состоит в оркестре Имени Кенжебека Күмісбекова областной филармонии имени Үкілі Ыбырая. Роман окончил Кокшетауский колледж имени Биржан Сал, состоит в молодежном движении, одним словом – он активный и творческий человек с большими планами.

"Играю на домбыре четвертый год, с детства люблю этот инструмент, что примечательно, я– самоучка, научился играть на домбыре самостоятельно. На сегодняшний день знаю более 10 кюев, к тому же пою казахские песни, я думаю, что к данному инструменту каждый гражданин страны обязан относиться уважительно и с почтением. На сегодняшний день в новом учебном году в музыкальную школу ко мне на кружок домбыры ходят 10 учеников в возрасте от 7 до 14 лет. Все они проявляют большой интерес к инструменту и национальной музыке, что меня очень радует, — сказал Роман Борисовский.

К тому же, спикер успешно ведет кружок домбыры в Акмолинской ассамблее народа Казахстана, является аккомпаниатором татарского народного ансамбля "ГалияБану" и русского народного ансамбля "Русская Песня".

"Домбыра — язык нашего народа, это очень уникальный инструмент, на нем можно сыграть все что угодно. Символ нашей страны, в ней традиции и обычаи казахов, ни один праздник не проходит без домбыры. Дома я часто играю на домбыре, на концертах выступаю, публика с восторгом ее воспринимает, на высшем уровне. Впервые я сыграл кюй на Арбате Кокшетау возле дома дружбы, после этого меня заметили и начали приглашать на областные и городские культурные мероприятия", — говорит Роман Борисовский.

На вопрос, как он освоил игру на домбре он ответил, что с детства интересовался этим инструментом.


"Люблю домбыру со школы, я быстро научился играть. Самое главное, чтоб к инструменту лежала душа. Все зависит от того, сколько времени будет заниматься человек. У всех все получится! Главное, чтобы было большое желание, и не бросать начатое. И это я говорю своим ученикам, чтобы они довели начатое дело до конца", — акцентировал Роман.

Как резюмировал наш герой, казахской культурой он интересовался всегда : слушает и поет песни казахских классиков, особенно любит творчество Димаша Кудайбергенова и Шамши Калдаякова. Один из его любимых фильмов : "Менің атым Қожа". По словам Романа, его главная цель воспитать достойных учеников, умеющих красиво играть на домбыре и представлять честь города, области и страны на международных конкурсах.

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