В Абайской области усилят проверку на дорогах и в общественных местах

С 1 по 10 июня в Абайской области будет усилена проверка на дорогах и в общественных местах, сообщает Zakon.kz.

Данные меры будут предприняты в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок". Об этом информирует пресс-служба ДП Абайской области в своем Telegram-канале.

Так, чтобы не допустить совершение преступлений на улицах и общественных местах, в том числе в местах массового пребывания граждан, сотрудниками полиции намерены:

осуществлять проверку лиц, состоящих на учетах в ОВД;

выявлять лица, незаконно хранящих либо перевозящих запрещенные предметы;

раскрывать ранее совершенные преступления;

принимать меры, направленные на выявление и профилактику преступлений и правонарушений;

принимать дополнительные меры по обеспечению принципа "нулевой терпимости" к мелким правонарушениям.

Что касается профилактики дорожно-транспортных происшествий, то планируется обеспечить усиленный надзор за дорожным движением, в том числе на загородных автомобильных дорогах.

Ранее несовершеннолетний мопедист из Семея попал в ДТП.