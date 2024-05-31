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В Абайской области усилят проверку на дорогах и в общественных местах

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции , фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 03:10 Фото: Zakon.kz
С 1 по 10 июня в Абайской области будет усилена проверка на дорогах и в общественных местах, сообщает Zakon.kz.

Данные меры будут предприняты в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок". Об этом информирует пресс-служба ДП Абайской области в своем Telegram-канале.

Так, чтобы не допустить совершение преступлений на улицах и общественных местах, в том числе в местах массового пребывания граждан, сотрудниками полиции намерены:

  • осуществлять проверку лиц, состоящих на учетах в ОВД;
  • выявлять лица, незаконно хранящих либо перевозящих запрещенные предметы;
  • раскрывать ранее совершенные преступления;
  • принимать меры, направленные на выявление и профилактику преступлений и правонарушений;
  • принимать дополнительные меры по обеспечению принципа "нулевой терпимости" к мелким правонарушениям.

Что касается профилактики дорожно-транспортных происшествий, то планируется обеспечить усиленный надзор за дорожным движением, в том числе на загородных автомобильных дорогах.

Ранее несовершеннолетний мопедист из Семея попал в ДТП.

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