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Несовершеннолетний мопедист попал в ДТП

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 07:40 Фото: пресс-служба ДП Абайской области
В Семее 30 мая при подъеме на кольцевую в сторону подвесного моста в ДТП попал несовершеннолетний мопедист, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДП Абайской области, 17-летний парень, управляя мопедом, при совершении маневра не справился с управлением и врезался в отбойник. В результате ДТП он получил телесные повреждения и был госпитализирован в детскую областную больницу.

"Выясняются все обстоятельства, проводится проверка", – говорится в сообщении.

В этот же день в Алматинской области произошло смертельное ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса.

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