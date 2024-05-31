Несовершеннолетний мопедист попал в ДТП

В Семее 30 мая при подъеме на кольцевую в сторону подвесного моста в ДТП попал несовершеннолетний мопедист, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДП Абайской области, 17-летний парень, управляя мопедом, при совершении маневра не справился с управлением и врезался в отбойник. В результате ДТП он получил телесные повреждения и был госпитализирован в детскую областную больницу.

"Выясняются все обстоятельства, проводится проверка", – говорится в сообщении.

В этот же день в Алматинской области произошло смертельное ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса.