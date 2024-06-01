Детей судебных работников поздравили с праздником
Фото: Telegram/Astana_sud_kz
В Астане детей судебных работников, проживающих в общежитии при суде, поздравили с Международным днем защиты детей, сообщает Zakon.kz.
Для них филиал Союза судей города Астаны и столичный специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних организовали показ спектакля театра кукол "Камбак шал".
Фото: Telegram/Astana_sud_kz
Мероприятие подарило детям множество ярких эмоций. Также им рассказали о важности тесного взаимодействия с родителями и сохранения семейных ценностей.
Фото: Telegram/Astana_sud_kz
А в преддверии Международного дня защиты детей в столицу прибыли дети, отличившиеся своими достижениями, лидеры детских движений и дети-герои, спасшие жизни людей, из всех регионов нашей страны.
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