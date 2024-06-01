Детей судебных работников поздравили с праздником

В Астане детей судебных работников, проживающих в общежитии при суде, поздравили с Международным днем защиты детей, сообщает Zakon.kz.

Для них филиал Союза судей города Астаны и столичный специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних организовали показ спектакля театра кукол "Камбак шал".

Фото: Telegram/Astana_sud_kz

Мероприятие подарило детям множество ярких эмоций. Также им рассказали о важности тесного взаимодействия с родителями и сохранения семейных ценностей.

Фото: Telegram/Astana_sud_kz

А в преддверии Международного дня защиты детей в столицу прибыли дети, отличившиеся своими достижениями, лидеры детских движений и дети-герои, спасшие жизни людей, из всех регионов нашей страны.