Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Детей судебных работников поздравили с праздником

Праздник, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 05:07 Фото: Telegram/Astana_sud_kz
В Астане детей судебных работников, проживающих в общежитии при суде, поздравили с Международным днем защиты детей, сообщает Zakon.kz.

Для них филиал Союза судей города Астаны и столичный специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних организовали показ спектакля театра кукол "Камбак шал".

Спектакль, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 05:07

Фото: Telegram/Astana_sud_kz

Мероприятие подарило детям множество ярких эмоций. Также им рассказали о важности тесного взаимодействия с родителями и сохранения семейных ценностей.

Праздник, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 05:07

Фото: Telegram/Astana_sud_kz

А в преддверии Международного дня защиты детей в столицу прибыли дети, отличившиеся своими достижениями, лидеры детских движений и дети-герои, спасшие жизни людей, из всех регионов нашей страны.

Читайте также

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции
В Абайской области усилят проверку на дорогах и в общественных местах
штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
Жара +36 и заморозки до -3: какая погода ожидает казахстанцев 1 июня
В КНБ прокомментировали скопление транспорта на границе с Узбекистаном
В КНБ прокомментировали скопление транспорта на границе с Узбекистаном
Алия Абди
Астана 2024 год День защиты детей Спектакли Праздники
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Максим Фадеев объяснил, почему посвятил песню Салтанат Нукеновой
Максим Фадеев объяснил, почему посвятил песню Салтанат Нукеновой
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Несколько дней в Алматы будут перекрывать дороги из-за высоких гостей
Несколько дней в Алматы будут перекрывать дороги из-за высоких гостей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: