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Законодательство РК

Отличившиеся дети со всего Казахстана съехались в Астану

В Астане чествовали школьников-героев, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 16:18 Фото: Минпросвещения РК
В преддверии Международного дня защиты детей в столицу прибыли дети, отличившиеся своими достижениями, лидеры детских движений и дети-герои, спасшие жизни людей, из всех регионов нашей страны, сообщает Zakon.kz.

Заслуги ребят отметили благодарственными письмами министра просвещения РК, сообщили в Минпросвещения 29 мая.

Обращаясь к школьникам, вице-министр просвещения отметил, что государством создаются комфортные и благоприятные условия для детей.

"В этом году мы традиционно собрали самых талантливых и смелых ребят в преддверии праздника – Дня защиты детей. Вы – самое ценное, что есть у страны, народа, ваших родителей, потому что вы – наше будущее. Сегодня государством направлены все усилия на создание комфортных условий для воспитания, обучения и развития наших детей. Мы строим школы, детские сады, культурные и спортивные объекты, совершенствуем законодательную базу и обучаем педагогов. Вы находитесь под нашей защитой. Вам нужно лишь стремиться к знаниям, высоким победам и желанию стать просто здоровыми, честными и справедливыми людьми, ведь будущее нашей страны в ваших руках", – отметил Едил Оспан.

Далее встреча продолжилась в формате открытого диалога, где дети рассказывали о себе, своей семье, достижениях в школе, хобби, интересах и мечтах.

Особое внимание уделили детям-героям из города Астаны и Костанайской областей. В их числе Акан, Рамиль, Матвей и Иван. Совсем недавно школьники спасли жизни людей из горящих домов и от выпадения из окон. Юных героев и их родителей наградили благодарственными письмами министра просвещения РК.

"Спасибо моим родителям и учителям за воспитание, которое они мне дали. Благодарю нашу страну и президента за веру в нас и постоянную поддержку", – сказал ученик 7 класса столичной школы-гимназии №31 Акан Акимжанов.

В завершение встречи всем участникам вручили подарки и путевки в республиканские детские оздоровительные центры, а также провели тренинги по развитию лидерства, где дети обменялись мнениями и предложениями. В течение дня их ждала насыщенная программа. Они посетили культурно-досуговые центры Астаны.

20 мая Акан Акимжанов спас ребенка от падения с четвертого этажа. Он играл во дворе, когда все заметили мальчика, висящего за балконом, держась за перила. Акан успел добежать до четвертого этажа и спасти пятилетнего ребенка.

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