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Фееричное шоу устроили алматинские спасатели для детей из Центра поддержки

Фееричное шоу устроили алматинские спасатели для детей из Центра поддержки , фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 01:12 Фото: ДЧС Алматы
В Алматы Управление по ЧС Турксибского района совместно пожарными СПЧ-11 в честь праздника 1 июня порадовали ребят из Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организовав фееричное шоу и мастер- классы по безопасности, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Алматы, в День защиты детей на территорию Центра организовали неожиданный и красочный заезд пожарных на мотоциклах "Ява-660" и пожарной машине с воздушными шарами.

"Дети с восторгом встретили мотоциклы и сотрудников пожарной части №11 в теплоотражательных костюмах. Воздушные шары, которыми оформили территорию Центра, стали не только праздничным украшением, но и методическим (воздушным) пособием для детей", – говорится в сообщении.

Также спасатели провели среди детей различные соревнования.

"Необычным было соревнование для детей на скорость. Нужно было быстро пожарным рукавом с напором воды сбить футбольный мяч. В конце дети отпустили воздушные шары в небо!" – говорится в пресс-релизе ДЧС.

Ранее корреспондент Zakon.kz понаблюдал за весельем и запечатлел, как алматинские малыши проводят День защиты детей. Подробнее можно прочитать здесь

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