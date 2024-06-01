Как в Алматы отмечают День защиты детей – фоторепортаж

1 июня во всем мире – День защиты детей. Корреспондент Zakon.kz понаблюдал за весельем и запечатлел, как алматинские малыши проводят этот праздник.

Международный день защиты детей – не только озорные игры и праздник для ребятишек, а напоминание обществу о необходимости соблюдения прав маленьких граждан, повод лишний раз задуматься о принятии мер для их благополучного детства и здоровья.

Как появился День защиты детей

Международный день защиты детей отмечается ежегодно более чем в 30 странах мира. Праздник является одним из наиболее старых в международном календаре дат.

Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей. Впервые день защиты детей был отпразднован в 1950 году в 51 стране мира. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

Главная задумка создания этого праздника – заострить внимание общественности на реальных детских проблемах.

Веселье и творчество

Международный день защиты детей удачно выпадает на летние каникулы, когда у детей масса свободного времени на развлечение и отдых.

Помимо парков и центров развлечения, для детей организуют увлекательную программу различные учреждения, театры, цирки и музеи. Детвору ожидают игры, конкурсы, танцы, рисунки на асфальте и захватывающие представления.

Фото: Zakon.kz

В Алматы празднования, посвященные Дню защиты детей, начались накануне – 31 мая. Для детей с особыми потребностями в Казгосцирке прошло благотворительное представление. Ребята бесплатно увидели Международную цирковую программу московских клоунов "Без носков".

Кроме того, в Государственном театре кукол 31 мая был показан спектакль "Кот в сапогах". Это совершенно новая постановка, премьера спектакля состоялась несколько месяцев назад. Также юные зрители смогли посмотреть постановку "Теремок", представленную на нескольких языках.

Фото: Zakon.kz

Традиционно 1 июня по всей стране проводят различные концертные программы. Парки, театры и музеи организуют разнообразные мероприятия для детворы, представления и развлекательные шоу.

Алматы не стал исключением. Администрацией города подготовлена насыщенная праздничная программа.

Фото: Zakon.kz

Сегодня для алматинских детей создали все условия для веселья и отличного времяпрепровождения. Взрослые подготовили увлекательные конкурсы, спортивные соревнования с подарками и угощениями для самых активных участников.

Фото: Zakon.kz

Так, в Центральном парке культуры и отдыха с утра начался главный концерт с развлекательной программой для самых маленьких гостей.

На сцене выступили звезды казахстанской эстрады, в их числе: Алмас Кишкенбаев, Айгүл Үлкенбаева, Шаба Оразхан, Жігер Ауыпбаев, Сакен Майгазиев, Элизат Берикова, Алуа Маканова, группы КешYOU и АРТ Classic. Также для детей выступил талантливый казахстанский вокалист, призер и финалист X-Factor Ержан Максим.

Мероприятие сопровождалось танцами в исполнении детских коллективов, а также выступлением вокальных ансамблей.

Вместе с тем в разных уголках южной столицы для маленьких зрителей и гостей города были организованы праздничные программы.

Фото: Zakon.kz

Горожане, с удовольствием проводящие этот солнечный день со своими детьми, отмечают отличную организацию праздника.

"Отдельная благодарность организаторам. То, что делает Управление образования Алматы, – это большая возможность для детей увидеть праздник, поделиться эмоциями. Думаю, что это замечательная идея. Мы прогулялись с детьми и увидели, что все организовано классно. Развлекательные конкурсы для детей интересны, все хорошо продумано и прекрасно представлено. Дети довольны. Парк новый, красивый. Спасибо городу, что дали возможность детям порадоваться и почувствовать ощущение праздника. Всем детям желаю ярких солнечных дней", – делится впечатлениями жительница Алматы Рано.

В Ауэзовском районе в 11:00 в парке отдыха Family Park дети весело провели время, участвуя в спортивных состязаниях, а также маленькие участники праздника с удовольствием провели время в зонах творческой активности.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Дети смогли порисовать, у кого-то получались удивительные произведения, сделать поделки, вырезать замысловатые узоры и вылепить фигурки из глины.

Фото: Zakon.kz

В этой точке города также состоялся веселый праздничный концерт.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В Алматы уже стало традицией на 1 июня проводить детские песенные и танцевальные конкурсы. Такого плана мероприятия сегодня одновременно стартовали в нескольких точках города. Но самый масштабный запланировали в парке по улице Байсеитовой, что в самом центре города. Здесь прошел фестиваль "Aлматы БАЛАFEST-2024".

Фото: Zakon.kz

В фестивале приняла участие делегация из Сингапура, ведь известно, что сингапурская система образования активно применяется в нескольких школах Алматы.

Во время мероприятия проведены мастер-классы. Лекторы Глобального научного центра Сингапура рассказали детям о мире науки и современных исследованиях.

Также состоялось торжественное награждение победителей и призеров традиционного детского фестиваля. Власти Алматы отмечают, что цель мероприятия – развитие и поддержка творческих, интеллектуальных способностей детей, приобщение их к активному досугу и спорту, поиск и выявление новых талантов, создание праздничной атмосферы в городе.

Примечательно, что фестиваль прошел в форме большой игры или квеста и состоял из нескольких этапов. Организован он в такой форме для того, чтобы ребята ощутили интерес к научным проектам и экспериментам уже в своем нежном возрасте. Дети оценили старания организаторов и ушли не с пустыми руками.

Фото: Zakon.kz

С удовольствием провели этот день ребята более старшего возраста. Им также организовали зоны, где предоставили возможность поиграть в виртуальные компьютерные игры.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Несмотря на легкую атмосферу праздника, его основная цель – привлечение внимания к проблемам, с которыми сталкиваются дети по всему миру: голод, отсутствие образования и медицинской помощи, болезни, недостаток социальной поддержки и другие.

Алматинец Виктор, который пришел в парк со своими детьми, также считает, что сегодняшний день несет в себе серьезное значение.

"Сегодня чудесный праздник – День защиты детей от любого насилия. Здесь организована развлекательная игровая программа, творческие площадки. Открываются возможности детей для дальнейшего роста, развития. Родителям этот день – напоминание, что дети – наше будущее, необходимо о них заботиться, защищать, не забывать о сегодняшних проблемах, оберегать от любого криминала. Ответственность взрослых должна быть огромна. Они отвечают за детей, за их образование, воспитание и здоровье. Здесь слышен звонкий смех и радуют искренние улыбки детей. Видно, что дети веселые и счастливые, а родители довольны организованным мероприятием", – отметил он.

Фото: Zakon.kz

Маленькие алматинцы и гости города запускали в небо воздушные и мыльные шары, катались на каруселях, участвовали в веселых стартах и задорно смеялись, держа родителей за руку. Атмосфера праздника располагала к новым знакомствам со сверстниками, а это важно для укрепления коммуникационных навыков у ребенка. Пусть не только в праздник, но и в любой другой день каждый ребенок будет окружен любовью и заботой.

Также в Международный день защиты детей в Алматы с рабочим визитом был президент. Он посетил фестиваль Jas Galym. Science Quest.

Традиционный ежегодный фестиваль в этом году посвящен теме науки. Токаев вместе со школьниками осмотрел станции Science, Engeneering, Art, Technology, Mathematics. Здесь учащиеся в формате квеста представили свои научные проекты.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда



Глава государства поздравил участников мероприятия с праздником и подчеркнул, что возлагает большие надежды на подрастающее поколение.