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Неблагоприятные метеоусловия синоптики обещают 3 июня в двух городах РК

Неблагоприятные метеоусловия синоптики обещают 3 июня в двух городах РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 02:17 Фото: Zakon.kz
В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые в понедельник, 3 июня, ожидаются в Актобе и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее в 14 областях РК было объявлено штормовое предупреждение из-за ветра, гроз и заморозков.

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