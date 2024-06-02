Неблагоприятные метеоусловия синоптики обещают 3 июня в двух городах РК

Фото: Zakon.kz

В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые в понедельник, 3 июня, ожидаются в Актобе и Алматы, сообщает Zakon.kz.

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