Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах РК 11 июня

Фото: pixabay

В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые во вторник, 11 июня, ожидаются в Алматы и Актобе, сообщает Zakon.kz

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