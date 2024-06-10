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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах РК 11 июня

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах РК 11 июня, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 02:15 Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые во вторник, 11 июня, ожидаются в Алматы и Актобе, сообщает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее в 16 областях Казахстана на 11 июня объявлено штормовое предупреждение из-за жары.

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