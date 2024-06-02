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Ветер, гроза и заморозки: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение

Ветер, гроза и заморозки: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 22:44 Фото: pixabay
В 14 областях Казахстана на 3 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на госметеослужбу "Казгидромет".

Днем на западе, севере Костанайской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидается ветер западный, юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 1 градус. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный днем порывы 15 м/с.

Днем 3-5 июня в горных районах Жамбылской области ожидается гроза и сильный ветер 15-20 м/с. На северо-западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юге области ожидается гроза, днем град. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный при грозе порывы 15 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке, юге Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с.

На большей части Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На юге, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На большей части Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

В Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на севере-востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, на юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 1 градус. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

На юге, востоке, в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, днем 15-20 м/с, на востоке области порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, днем 15-20 м/с.

Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный утром и днем в горных районах области 15-20 м/с. В центре, на северо-востоке, в предгорных районах области сохраняется высокая пожарная опасность, в пустынных районах чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что в Алматы 2 июня ожидаются гроза и сильный ветер. В связи с этим Департамент по чрезвычайным ситуациям мегаполиса сделал заявление

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