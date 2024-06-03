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Количество детей, спасенных в Казахстане от сиротства, достигло 10 000

Количество детей, спасенных в Казахстане от сиротства, достигло 10 000, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 11:33 Фото: общественный фонд "АНА ҮЙІ"
Благодаря работе домов мамы по всей стране семью нашли 10 тыс. детей.

Первому ребенку, которого Дом мамы спас от сиротства, сегодня 11 лет. Мама малыша Махаббат пришла в Дом мамы и обрела надежду на светлое будущее.

"Я снимала квартиру, но в какой-то момент меня попросили освободить комнату. Я осталась одна с ребенком на руках, без крыши над головой и мне некуда было идти. Тогда мне подруга подсказала, что в Астане открылся Дом мамы, куда можно пойти с ребенком. Я очень благодарна всем работникам центра за помощь в трудной ситуации, за кров и тепло. Мамочкам хочу сказать, чтобы не отчаивались и были рядом со своим ребенком. Ведь дети – это смысл жизни!".

Это личная история одной из первых подопечных общественного фонда "АНА ҮЙІ", которая прожила в Доме мамы и, благодаря своевременной поддержке, обрела уверенность в завтрашнем дне, что помогло ей сохранить свою маленькую семью.

И таких женщин, которые получили помощь в период трудной жизненной ситуации, 7 тыс. Кроме того, порядка 1 тыс. детей, временно находящихся в детских интернатных учреждениях, были возвращены в кровные семьи. А при содействии проекта Фонда "Национальное агентство по усыновлению" 2 тыс. детей было устроено в казахстанские семьи, 204 из них – дети с диагнозами.

"На протяжении 11 лет мы предпринимаем конкретные действия по сокращению сиротства в стране. Благодаря работе фонда 10 тыс. детей воспитываются в кровной или приемной семьях. За этот период количество детей в детских домах сократилось более чем в два раза, с порядка 10 тыс. до 4225 малышей. Однако этого недостаточно для решения проблемы сиротства в Казахстане. Сегодня в детских домах находится трудноустраиваемая категория детей: подростки, дети с диагнозами и дети-сиблинги. Решением этого вопроса может стать введение в нашей стране института приемной профессиональной семьи, который станет альтернативой детским домам. Дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты могли бы определяться в приемные профессиональные семьи, минуя детский дом. Это – общемировая практика, в сторону которой наша страна должна двигаться. Ведь лучшее место для ребенка – семья, и фонд работает для благополучия детей и общества, где мир ребенка будет счастливым". Руководитель фонда Анар Рахимбаева

Международный опыт говорит, что только в семье проходит полноценная подготовка ребенка к самостоятельной жизни, только семья дает ребенку модель и ценность семьи. Все усилия фонда казахстанских бизнесменов направлены на реализацию права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.

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