10 детей в 40 лет: многодетная мать из Актау активно занимается благотворительностью и бизнесом

40-летняя Гаухар Ешмуханова из Актау – мама 10 детей и в скором времени станет бабушкой. Zakon.kz побеседовал с героиней и узнал, как живется большой семье.

Гаухар вышла замуж по любви в 16 лет. Сегодня она мама пятерых девочек и стольких же мальчиков:

Лаура, 2002 года рождения,

2002 года рождения, Дильназ, 2003 года рождения,

2003 года рождения, Султан, 2009 года рождения,

2009 года рождения, Аида, 2011 года рождения,

2011 года рождения, Динара, 2012 года рождения,

2012 года рождения, Марлен, 2013 года рождения,

2013 года рождения, Двойняшки Асет и Асель, 2015 года рождения,

и 2015 года рождения, Мирас, 2020 года рождения,

2020 года рождения, Самир, 2022 года рождения.

Жительница Актау – разносторонняя личность: предпринимательница, косметолог, маркетолог, психолог, певица, блогер, пишет книгу, обладает даром ясновидения и активно занимается благотворительностью.

"Я не могу сидеть сложа руки. Да и чтобы дети жили в достатке, нужно крутиться, как белка в колесе. За 10 детей получаем чуть больше 100 тыс. тенге. Ежедневно только на продукты тратим 20-30 тыс. тенге. Чтобы получить какую-то госпомощь, нужно ходить, просить, чего я не умею". Гаухар Ешмуханова

В настоящее время основной источник дохода семьи – колбасный цех. Параллельно каждый из супругов работает.

"У нас был ресторан, но дело не пошло, обанкротились. У одной из дочерей была онкология, для ее лечения мы продали автомобиль. Сейчас у нее все хорошо, но каждый день пьет лекарства, чтобы не снизился уровень тромбоцитов в организме. Муж теперь таксует на арендованной машине. Он майор МВД РК на пенсии. Также занимается изготовлением домашней колбасы, доставляем в разные города". Гаухар Ешмуханова

Фото: из личного архива Гаухар Ешмухановой

Героиня признается, что был период, когда подвергалась буллингу со стороны свекрови и развелась с супругом. Но через 1,5 года снова вышла за него замуж.

"Люди по-разному говорят, я на них не обращаю внимания. Но был очень сильный буллинг от свекрови. Но она и оказывала поддержку, присматривала за внуками, я ей благодарна. Не хотела намеренно рожать10 детей. Ожидала обычную семью из нескольких малышей. Но так получилось, что мне противозачаточные таблетки не подходят, со спиралью наступала беременность". Гаухар Ешмуханова

Если одни восхищаются героизмом матери, другие осуждают со словами: "Куда столько рожать". Есть еще и те, кто мечтает о материнстве и приходит к Гаухар получить бата. И часто ее благословения срабатывают, из-за чего ее называют священной целительницей.

"Я долго отрицала и не хотела принимать в себе качества "кассиет", у казахов это значит дар всевидения. И чем больше я сопротивлялась, тем больше все шло наперекосяк. Люди сами ищут меня. Часто приходят женщины, которые не могут забеременеть, просят бата и даже мое нижнее белье забирают. Я не жадничаю, даю. Шучу, мол, вы хоть взамен новые приносите, а то уже нечего носить, все растаскали. Не знаю, как это срабатывает, но потом они ко мне в гости приходят с новорожденными". Гаухар Ешмуханова

Фото: из личного архива Гаухар Ешмухановой

А вообще у женщины больше 20 детей. Каждые роды она намеренно заглядывает в абортарий и отговаривает беременных от глупого шага.

"Дети – это милость Аллаха. Я против абортов. Было время, когда я заложила родительский дом ради бизнеса, но меня "кинули". В итоге осталась с большим долгом, кучей детей, еще и в положении двойняшками. Как бы тяжело не было, я не прервала беременность. А в роддоме три дня подряд ходила в абортарий и говорила сидящим: "Что вам плохого сделала ваша кровинка, чтобы так убивать ее?". Девушки пускали слезу и уходили. Через несколько лет некоторые из них нашли мой номер и позвонили, сказав: "Сегодня день рождения твоего дитя, которому ты не дала умереть и подарила мне такое большое счастье". Гаухар Ешмуханова

Интересный факт: у мамы Гаухар Ешмухановой тоже 10 детей, она шестой ребенок. И именно семья помогла ей выбраться из тяжелого положения.

"Мне самой нравилось расти в большой семье. Отцу – 80 лет, маме – 75, они до сих пор всегда во всем поддерживают и понимают меня, как никто другой. При трудностях братья и сестра спешат на помощь, кто деньгами, а кто просто добрым словом. Мои дети тоже сплоченные, дружные, скучно нам не бывает. Я считаю, что мы продолжили большой род и пополнили демографию страны". Гаухар Ешмуханова

На вопрос, хочет ли многодетная мама еще ребенка, она ответила: "Нет".

"С каждым ребенком роды становятся тяжелее. Если вначале я долго не засиживалась, бегала, работала, то с десятым ребенком у меня произошло расхождение костей. На этом мы все, "завязали". К тому же скоро стану бабушкой. Передо мной уже стоят другие задачи, это прежде всего поднять детей и наконец осуществлять свои другие мечты". Гаухар Ешмуханова

Фото: из личного архива Гаухар Ешмухановой

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