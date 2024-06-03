Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

40-градусная жара резко возвращается в Казахстан

Алматы, вид на город Алматы, лето, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 11:26 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Жара до 40 градусов ожидается на юге и западе Казахстана. Об этом рассказали синоптики РГП "Казгидромет". Специалисты подчеркивают, что по всей республике будет высокая температура, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу на 4-6 июня 2024 года, в предстоящие три дня по республике ожидается неустойчивый характер погоды.

Он, как отмечают метеорологи, будет связан с прохождением атмосферных фронтов, которые вызовут дожди с грозами, на северо-западе, севере с выпадением града и порывистым ветром.

Также говорится, что на большей части Казахстана ожидается постепенное повышение температуры воздуха:

  • на западе страны до +30+39°С;
  • на северо-западе до +25+35°С:
  • на севере до +23+30°С;
  • в центре и на востоке страны до +25+33°С;
  • на юге до +35+40°С;
  • на юго-востоке до +28+35°С.

Ранее сообщалось, что в 14 областях страны на 3 июня объявлено штормовое предупреждение. Подробнее можно прочитать тут.

Также пресс-служба РГП "Казгидромет" уже опубликовала консультативный прогноз погоды по стране на июнь 2024 года. Каким будет первый месяц лета, можно ознакомиться по этой ссылке.

Читайте также

Количество детей, спасенных в Казахстане от сиротства, достигло 10 000
Количество детей, спасенных в Казахстане от сиротства, достигло 10 000
Когда завершат реконструкцию трассы Талдыкорган – Усть-Каменогорск
Когда завершат реконструкцию трассы Талдыкорган – Усть-Каменогорск
Планируется в Астане
В Астане планируется открытие британского Coventry University
Анастасия Московчук
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Опасная погода в Алматы: ДЧС обратился к горожанам
Опасная погода в Алматы: ДЧС обратился к горожанам
Ветер, гроза и заморозки: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Ветер, гроза и заморозки: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: