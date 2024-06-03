40-градусная жара резко возвращается в Казахстан

Жара до 40 градусов ожидается на юге и западе Казахстана. Об этом рассказали синоптики РГП "Казгидромет". Специалисты подчеркивают, что по всей республике будет высокая температура, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу на 4-6 июня 2024 года, в предстоящие три дня по республике ожидается неустойчивый характер погоды.

Он, как отмечают метеорологи, будет связан с прохождением атмосферных фронтов, которые вызовут дожди с грозами, на северо-западе, севере с выпадением града и порывистым ветром.

Также говорится, что на большей части Казахстана ожидается постепенное повышение температуры воздуха:

на западе страны до +30+39°С;

на северо-западе до +25+35°С:

на севере до +23+30°С;

в центре и на востоке страны до +25+33°С;

на юге до +35+40°С;

на юго-востоке до +28+35°С.

Ранее сообщалось, что в 14 областях страны на 3 июня объявлено штормовое предупреждение. Подробнее можно прочитать тут.

Также пресс-служба РГП "Казгидромет" уже опубликовала консультативный прогноз погоды по стране на июнь 2024 года. Каким будет первый месяц лета, можно ознакомиться по этой ссылке.