Кокшетауский психолог Екатерина Пугачева ведет уроки казахского языка в интернете

Врач-психотерапевт Екатерина Пугачева изучает государственный язык и снимает видеоуроки в TikTok, которые набирают огромное количество просмотров. За креативными уроками наблюдают пользователи не только Казахстана, но и других стран.

Необычный метод изучения вызвал большой интерес у пользователей сети, аудитория активно изучает вместе с Катей казахский язык, задает вопросы и комментирует выпуски. Подача непринужденная и легкая, в этом секрет популярности Екатерины среди изучающих язык.

Знание государственного языка открыло множество дверей перед героиней, благодаря этому она победила в городском дебатном турнире среди учителей, обрела много единомышленников, стала уверенней в завтрашнем дне, зная язык страны, в которой проживает. Катя родилась в Астраханском районе Акмолинской области, окончила бакалавриат и магистратуру по специальности "педагогика и психология" и работает педагогом-психологом в техническом лицее города Кокшетау. Успевает совмещать работу с изучением казахского и сьемками познавательных видео.

"Казахский язык очень приятно произносить, по звучанию он мне нравится. Метафоры, которые он предлагает, очень интересные, побуждают задуматься. Знание языка очень важно для меня сейчас: и для работы, и для общения с друзьями казахами. Я всегда хотела изучить иностранный язык, затем начала сталкиваться с людьми, которые выучили казахский, мне это очень понравилось. Очень круто, когда ты можешь проявить уважение к собеседнику, поговорив с ним на его родном языке", – отметила Екатерина Пугачева.

Девушка признается, что в начале изучения казахского языка она столкнулась с небольшими сложностями, касающимися восприятия информации вслух. Однако желание освоить язык было сильнее и она нашла отличный способ: начала делиться со всеми новыми знаниями в TikTok и была приятно удивлена, когда получила обратную связь в виде поддержки и интереса. Сейчас, изучив государственный язык более глубоко, Екатерина признается, что он оказался не таким уж сложным, как казалось в начале. На сегодняшний день она пишет стихи и поет песни на казахском. К тому же, она смотрит политические передачи, дебаты, новости на государственном языке. По ее мнению, отечественный кинематограф заслуживает внимания и восхищения, в ее копилке появилось множество фильмов, снятых в Казахстане.

"Казахский язык кажется более легким, чем русский, в нем нет женского, мужского и среднего рода и предлогов, это его упрощает. Если говорить о том, что способствует быстрому обучению, то помогает говорящая среда в процессе обучения, это очень важно. Мне повезло в этом плане, я изучаю язык в разговорном клубе "Сөйле", где бесплатно проводятся уроки, быстро адаптировалась, мои единомышленники, как и я, нацелены на успех. Когда окружение говорит на казахском, у меня мысли начинают выстраиваться по-другому, автоматически вливаюсь в разговор и стараюсь по максимуму поддержать его", – акцентировала Екатерина Викторовна.

В будущем Екатерина намерена проводить консультации на государственном языке, героиня поделилась планами на будущее.

"Буду продолжать вести социальные сети на казахском, я наблюдаю большой интерес аудитории. Нравится быть полезной, кому-то некогда самостоятельно изучать новые слова и правила, я помогаю им быстро и оперативно получать информацию. В эпоху социальных сетей развивать знания стало намного легче, буду этим пользоваться. С самого начала изучения я была нацелена понимать спонтанную речь на казахском языке и уметь быстро, без напряжения давать ответы. В принципе, я уже на пути к реализации поставленной цели. К тому же, с сентября начну проводить психологические консультации на казахском языке. А сейчас продолжаю наращивать словарный запас, ведь казахский язык богат на красочные эпитеты, пословицы и интересные высказывания. Всех казахстанцев, которые хотят выучить язык, но по каким-то причинам откладывают, призываю начать прямо сегодня! Если начнете сегодня – завтра вы скажете себе за это "спасибо". Казахский язык – очень легкий и понятный. У вас все получится, я верю, – резюмировала Екатерина Викторовна.