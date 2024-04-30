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Свыше 100 жителей Кокшетау обучились государственному языку в разговорном клубе "Сөйле"

Свыше 100 жителей Кокшетау обучились государственному языку в разговорном клубе &quot;Сөйле&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 13:00 Фото: из архива героини Алены Малькова-Солоповой
В Акмолинской области с каждым годом растет количество людей, изучающих государственный язык, особенно приятно, что среди них есть представители некоренных этносов, они не только сами обучаются языку, но и учат казахскому других.

Одна из них – член центра по пропаганде и развитию государственного языка при Акмолинской Ассамблее народа Казахстана, активный член АНК Алена Малькова-Солопова, которая второй год преподает государственный язык в разговорном клубе "Сөйле" при Акмолинском филиале партии "Аманат".

По ее словам, к изучению казахского языка проявляют интерес от школьников до людей пенсионного возраста, среди слушателей разговорного клуба есть и государственные служащие.

"Казахский язык в тренде, он является главным символом независимости нашей страны, каждый гражданин, который любит свою страну, обязан знать государственный язык. На сегодняшний день в группе 97 человек, наши занятия проходят не на однообразной теории или заучивании каких-то падежей и правил. Мы проводим время на уроках активно, ведем диалоги, посещаем кино, театры и концерты, смотрим фильмы на казахском языке, разбираем разговоры в сериалах. Ученикам нравится изучать язык и открывать новые возможности. Будем дальше работать в данном направлении, чтобы как можно больше людей заинтересовались обучением".Алена Малькова-Солопова

Слушатели разговорного клуба сплоченно изучают новые темы, выполняют задания и проявляют интерес к новым знаниям. На бесплатные занятия записалась семейная пара из Кокшетау Юлия и Михаил Федотычевы.

Свыше 100 жителей Кокшетау обучились государственному языку в разговорном клубе "Сөйле", фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 13:00

Фото: из архива героини Алены Мальковой-Солоповой

"Мы с супругой полгода назад вместе начали ходить на курсы казахского языка, нам очень нравится. Алена умеет наладить контакт с аудиторией и заинтересовать новой темой, объясняет все доходчиво и интересно. Нам очень нравится методика обучения, уроки проходят на одном дыхании, но иногда бывают сложности, к примеру, до сих пор некоторые слова мне сложно воспринимать вслух и перевести. Но мы работаем дальше в данном направлении, думаю, если приложить усилия, будет результат. В целом, уже многие слова и предложения понимаем, разговариваем между собой", – акцентировал житель Кокшетау Михаил Федотычев.

По мнению учеников, в изучении языка многое зависит от наставника. Стоит отметить, что интерес к государственному языку преподаватель Алена проявляла с детства, хотя окончила школу и университет на русском языке, она принимала активное участие в конкурсах на знание государственного языка, занимала призовые места. Алена знает наизусть более 30 стихотворений великого казахского поэта Абая Кунанбаева.

Свыше 100 жителей Кокшетау обучились государственному языку в разговорном клубе "Сөйле", фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 13:00

Фото: из архива героини Алены Мальковой-Солоповой

По ее словам, знание языка открыло новые возможности в ее жизни.

"Каждый гражданин нашей страны, вне зависимости от национальности, обязан знать государственный язык. Это священный долг настоящего патриота своей Родины. Я всегда внушаю это своим ученикам. Очень люблю наш государственный язык, можно сказать, до глубины души, эта любовь изменила мою жизнь и открыла новые возможности", – говорит Алена Малькова-Солопова.

Помимо преподавательской деятельности, Алена мастер спорта по пауэрлифтингу, трехкратная чемпионка Азии, 13-кратная чемпионка Казахстана по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа, девушка неоднократно защищала честь Акмолинской области на республиканских и международных соревнованиях.

Стоит отметить, что на бесплатное обучение в разговорный клуб "Сөйле" может записаться любой желающий освоить государственный язык.

Алма Байгужина

Айсулу Омарова
Кокшетау 2024 год Казахский язык
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