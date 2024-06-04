Кто отвечает за качество дорог в Казахстане

Общая сеть автомобильных дорог в Казахстане – 95 тыс. км, том числе почти 25 тыс. км – республиканские, 71 тыс. км – районные и областные дороги. О содержании такой масштабной сети и ее качестве рассказал первый вице-премьер Роман Скляр, сообщает Zakon.kz.

В интервью primeminister.kz он напомнил, что в стране с 2019 года работает РГП "Национальный центр качества дорожных активов". Предприятие проводит выборочный контроль после заказчиков, подрядчиков, технадзора участков всех автомобильных дорог и улиц городов.

"Качество дорог зависит не только от подрядчиков, но и от коммунальных аварий, когда приходится рыть дороги и немедленно устранять последствия. Существует такой стереотип, что в нашей стране дорожники работают по советским СНИПам. Скажу, что это не более чем миф. Начиная с конца 90-х годов прошлого века, когда первые займы получили на республиканскую сеть, были требования от международных финансовых организаций, чтобы нормативная база по реконструкции автомобильных дорог, по их капитальному ремонту соответствовала общемировым стандартам. Мы проектируем ровно так же, как и в Европе и США. Конечно, нужно стремиться к улучшению качества, совершенству нет предела. Каждая отрасль, в том числе и дорожная, в той или иной мере поддерживается правительством". Роман Скляр

Также первый вице-премьер рассказал, как платный проезд повлиял на качество дорог.

"Мы активно внедряем платность на дорогах. Должны через несколько лет выйти на самоокупаемость и в нормативных пределах содержать эти дороги. Если брать республиканскую сеть автомобильных дорог, существуют стереотипы, мол, плохо строим дороги". Роман Скляр

Он напомнил, что в 2009 году был сдан последний участок автомобильной дороги Астана – Боровое.

"Прошло уже 15 лет – она в идеальном состоянии, потому что ее содержали правильно. Но если по нашим нормативам работать, мы должны уже в следующем году начать капитальный ремонт". Роман Скляр

По его словам, есть и другие примеры: "Западная Европа – Западный Китай".

"Мы получили кредит в международных финансовых институтах, завершили проект полностью в 2015 году, но некоторые участки раньше. Состояние дорог нормальное, их правильно содержат, качество не уступает европейскому. На проекты привлекались инженеры технадзора из лучших мировых компаний. Наши специалисты работали и учились на этих же дорогах". Роман Скляр

Первый вице-премьер подчеркнул, что некоторые участки дороги Астана – Павлодар уже почти 10 лет как будут в эксплуатации.

"Возьмем участки дорог, которые построили с 1999 года: это Атырау – Бейнеу, уже достаточно времени прошло. Необходимо делать капитальный ремонт либо реконструкцию, но, тем не менее, дорога держится". Роман Скляр

Ранее он рассказал, к чему приведет отмена утилизационного сбора за транспортное средство.