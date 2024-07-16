Саткалиев о строительстве АЭС: Есть лоббисты, ориентированные на недопущение тех или иных вендоров

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, как жители регионов реагируют на предложение о строительстве АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Журналисты отметили, что представители Минэнерго совместно с экспертами проводят слушания в регионах по вопросу строительства АЭС в Казахстане. В этой связи они поинтересовались настроением людей.

"С чем мы столкнулись? Это то, что большой интерес у граждан Казахстана, особенно у молодежи, к развитию атомной энергетики. То есть они заинтересованы, мы видим реальную поддержку. Люди прямо открыто спрашивали, почему до сих пор в Казахстане не развивается эта энергетика", – заявил в ответ Алмасадам Саткалиев.

По его словам, люди понимают, какие перспективы раскрывает отрасль. Как объясняет министр, речь идет о развитии не только атомной индустрии, но и науки, электроники, системы образования и качества передела продуктов.

"Мы фиксируем, что у граждан Казахстана сейчас соответствующий обзор проводит Фонд национального благосостояния и дочернее предприятие "Казахстанские атомно-электрические станции". То есть они четко фиксируют достаточно большую заинтересованность", – указал министр.

При этом он отметил, что есть и группа лоббистов, которые, по словам министра, "ориентированы на недопущение тех или иных вендоров".

"Это явно организованные компании по дискредитации тех или иных участников, мы это тоже мониторим", – подчеркнул глава Минэнерго.

16 июля Алмасадам Саткалиев рассказал о планах развития атомной индустрии в Казахстане.