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Долгострой с 13-летней историей: в Астане на ТЭЦ-3 запустили в работу третий котел

Долгострой с 13-летней историей: в Астане на ТЭЦ-3 запустили в работу третий котел Фото: gov.kz
В Астане на ТЭЦ-3 запустили в работу третий котел. Запуск четвертого котла планируется в декабре текущего года. Общая тепловая мощность ТЭЦ-3 составляет 440 Гкалл/час, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Напомним, в октябре текущего года было завершено строительство первого этапа ТЭЦ-3, который стал своего рода долгостроем города. Тогда в работу было запущено два котла мощностью 220 Гкалл/час.

ТЭЦ-3 начала работу уже в текущем отопительном сезоне. На данный момент мощность трех котлов составляет 330 Гкалл/час. ТЭЦ-3 отапливает теплом часть Левобережья и новые застраиваемые районы.

ТЭЦ-3 считалась долгостроем города, капсулу под строительство теплоэлектроцентрали заложили еще в 2010 году.

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Редакция Zakon.kz
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