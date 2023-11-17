Долгострой с 13-летней историей: в Астане на ТЭЦ-3 запустили в работу третий котел

В Астане на ТЭЦ-3 запустили в работу третий котел. Запуск четвертого котла планируется в декабре текущего года. Общая тепловая мощность ТЭЦ-3 составляет 440 Гкалл/час, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Напомним, в октябре текущего года было завершено строительство первого этапа ТЭЦ-3, который стал своего рода долгостроем города. Тогда в работу было запущено два котла мощностью 220 Гкалл/час.

ТЭЦ-3 начала работу уже в текущем отопительном сезоне. На данный момент мощность трех котлов составляет 330 Гкалл/час. ТЭЦ-3 отапливает теплом часть Левобережья и новые застраиваемые районы.

ТЭЦ-3 считалась долгостроем города, капсулу под строительство теплоэлектроцентрали заложили еще в 2010 году.