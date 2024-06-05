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Участок развязки М1 в Астане закроют на ремонт

На транспортной развязке М1 , фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 17:26 Фото: Zakon.kz
С 6 июня по 1 июля в Астане будет перекрыта транспортная развязка М1 на участке от улицы Туркестан до моста Аркар, передает Zakon.kz.

В ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" сообщают о проведении на участке работ по среднему ремонту дорожного полотна.

При этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – говорится в сообщении.
Ремонт на транспортной развязке М1 , фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 17:26

Фото: Zakon.kz

Ремонт на транспортной развязке М1 , фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 17:26

Фото: Zakon.kz

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