Участок развязки М1 в Астане закроют на ремонт

С 6 июня по 1 июля в Астане будет перекрыта транспортная развязка М1 на участке от улицы Туркестан до моста Аркар, передает Zakon.kz.

В ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" сообщают о проведении на участке работ по среднему ремонту дорожного полотна.

При этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – говорится в сообщении.



Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Ранее стало известно, что в Алматы изменят схему движения на перекрестке Сейфуллина – Жансугурова.