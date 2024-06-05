В Алматы изменят схему движения на перекрестке Сейфуллина – Жансугурова

В рамках строительства развязки на пересечении проспекта Сейфуллина с улицей Жансугурова на участке вводятся поэтапные ограничения движения транспорта, передает Zakon.kz.

В акимате города сообщили, что с 7 июня будет ограничено сквозное движение транспортных средств по улице Жансугурова южнее проспекта Сейфуллина. Движение будет обеспечено по съездам транспортной развязки обеих улиц.

С 14 июня будет ограничено движение транспорта по Жансугурова еще и севернее Сейфуллина. Движение будет обеспечено также по съездам. Эта схема будет действовать до 1 сентября.

"Проектом предусмотрено строительство двух тоннелей общей протяженностью 690 метров для беспрепятственного движения транспорта по проспекту Сейфуллина. Проезд транспортных средств по улице Жансугурова будет осуществляться на уровне земли".

Предусмотрены четыре надземных пешеходных перехода, тротуары и озеленение. Полностью открыть движение на развязке планируется в конце текущего года.

О том, что на пересечении Сейфуллина и Жансугурова планируют открыть движение, говорилось еще в феврале.