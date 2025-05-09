Мост "Аркар" частично закроют на ремонт в Астане
Фото: Zakon.kz
На 10 дней частично перекроют движение по мосту "Аркар" в Астане, сообщает Zakon.kz.
В столичном Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупредили жителей и гостей Астаны, что на мосту будут проводить работы по ремонту деформационного шва. В связи с этим с 10 по 20 мая 2025 года его частично перекроют для движения. Транспорт сможет проехать в обоих направлениях, но лишь по одной стороне.
"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели".Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны
Фото: Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны
Ранее в акимате Алматы рассказали о том, где перекроют дороги и как организуют бесплатную развозку 9 мая.
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