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В ЗКО продолжают выдавать жилье пострадавшим от паводка

В ЗКО продолжают выдавать жилье жителям районов, пострадавших от паводка, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 21:27 Фото: акимат ЗКО
По поручению главы государства в Западно-Казахстанской области продолжается работа по оказанию соответствующей помощи жителям, пострадавшим от паводка. Так, в районе Байтерек жилье получили две семьи, также в новые дома заселились еще пять семей из Теректинского района.

Дом Акмарал Сламгалиевны, жительницы села Достык района Байтерек, в результате паводка пришел в непригодное для дальнейшего проживания состояние. Сегодня женщина заселилась в свой новый дом.

В ЗКО продолжают выдавать жилье жителям районов, пострадавших от паводка, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 21:27

Фото: акимат ЗКО

"Мой трехкомнатный дом был полностью затоплен, мы, конечно, пережили ужасное время. Однако слова президента о том, что мы не останемся без поддержки, вселили в нас большие надежды. Огромное спасибо всем, кто помог нам обрести крышу над головой", – сказала она.
В ЗКО продолжают выдавать жилье жителям районов, пострадавших от паводка, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 21:27

Фото: акимат ЗКО

Новые дома получили и жители села Подстепное Теректинского района. В результате проведенного технического исследования, в селе Подстепное 116 жилых домов были признаны непригодными для проживания. В настоящее время начато строительство 106 домов, приобретено 10 единиц жилья.

Одна из тех, чей дом оказался в воде, – Айгуль Кенесова. Сегодня она стала одной из первых, кто получил ключи от своей новой квартиры.

В ЗКО продолжают выдавать жилье жителям районов, пострадавших от паводка, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 21:27

Фото: акимат ЗКО

"Я живу в поселке и мое единственное жилье было затоплено во время наводнения. Был страх, что эта проблема продлится до осени. Однако акимат в кратчайшие сроки помог нам купить квартиру. И вот сегодня мы празднуем новоселье. Выражаю огромную благодарность главе государства за то, что не оставили в беде простой народ", – говорит Айгуль Кенесова.

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