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В ЗКО начали выдавать жилье дачникам, пострадавшим от паводка

выдача ключей от квартир, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 18:25 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Глава государства поручил оказать соответствующую помощь пострадавшим от паводка жителям. В Уральске 52 дачника, единственное жилье которых признано непригодным из-за паводка, получили новые квартиры, приобретенные на спонсорские средства, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с поручением главы правительства финансовые организации и спонсоры оказывают помощь пострадавшим жителям региона.

выдача ключей от квартир, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 18:25

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Домик на дачном участке жителя Уральска Ризабека Айткалиева, который являлся его единственной жилплощадью, был признан непригодным. Сегодня мужчина въехал в свою новую квартиру и поблагодарил за помощь со стороны государства.

выдача ключей от квартир, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 18:25

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Мы с супругой жили на втором дачном участке. Наш единственный дом был затоплен во время паводка. Но государство не оставило нас без помощи – сегодня мы заселяемся в новую квартиру. Спасибо нашему президенту", – сказал Ризабек Айткалиев.
выдача ключей от квартир, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 18:25

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Одна из новоселов – Рита Ералиева. В ее семье сегодня тоже большой повод для радости.

"Тяжелые дни позади. Мы не теряли надежды на лучшее. Поддержка со стороны государства стала нам подспорьем", – сказала она.
выдача ключей от квартир, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 18:25

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Деятельность по приобретению и строительству новых домов для дачников Уральска, чьи строения являются единственным жильем, продолжается.

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