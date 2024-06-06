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Что будет в новом законопроекте о госзакупках

Госзакупки, государственные закупки, государственный бюджет, деньги, торговля, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 10:00 Фото: freepik
Смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА от ИС "Параграф", в ходе которой мы обсудим новый законопроект по госзакупкам.

Не так давно в Сенат направлен проект закона "О государственных закупках".

В эфире мы расскажем о важных изменениях, которые касаются следующих тем:

  • государственные закупки у субъектов малого и среднего бизнеса;
  • сокращение срока осуществления государственных закупок;
  • совершенствование государственных закупок способом из одного источника;
  • поддержка местных компаний (по территориальному признаку);
  • внедрение рейтинга потенциальных поставщиков;
  • упрощение обжалования итогов государственных закупок;
  • сокращение участия конкурсных комиссий при выборе поставщика;
  • ответственность поставщиков;
  • ризнание закупки состоявшейся в случае представления одной заявки, соответствующей квалификационным требованиям.

Ведущая: Наталья Романова, эксперт-практик по государственным закупкам, бизнес-тренер семинаров "Государственные закупки", "Закупки АО "Самрук Казына", "Закупки недропользователей", "Закупки квазигосударственного сектора 1253", включая работу на всех четырех порталах для поставщиков и заказчиков. Эксперт информационной системы "Параграф".

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ПРАВМЕДИА Казахстан 2024 год
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