Что будет в новом законопроекте о госзакупках

Смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА от ИС "Параграф", в ходе которой мы обсудим новый законопроект по госзакупкам.

Не так давно в Сенат направлен проект закона "О государственных закупках".



В эфире мы расскажем о важных изменениях, которые касаются следующих тем:

государственные закупки у субъектов малого и среднего бизнеса;

сокращение срока осуществления государственных закупок;

совершенствование государственных закупок способом из одного источника;

поддержка местных компаний (по территориальному признаку);

внедрение рейтинга потенциальных поставщиков;

упрощение обжалования итогов государственных закупок;

сокращение участия конкурсных комиссий при выборе поставщика;

ответственность поставщиков;

ризнание закупки состоявшейся в случае представления одной заявки, соответствующей квалификационным требованиям.

Ведущая: Наталья Романова, эксперт-практик по государственным закупкам, бизнес-тренер семинаров "Государственные закупки", "Закупки АО "Самрук Казына", "Закупки недропользователей", "Закупки квазигосударственного сектора 1253", включая работу на всех четырех порталах для поставщиков и заказчиков. Эксперт информационной системы "Параграф".