Что будет в новом законопроекте о госзакупках
Фото: freepik
Смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА от ИС "Параграф", в ходе которой мы обсудим новый законопроект по госзакупкам.
Не так давно в Сенат направлен проект закона "О государственных закупках".
В эфире мы расскажем о важных изменениях, которые касаются следующих тем:
- государственные закупки у субъектов малого и среднего бизнеса;
- сокращение срока осуществления государственных закупок;
- совершенствование государственных закупок способом из одного источника;
- поддержка местных компаний (по территориальному признаку);
- внедрение рейтинга потенциальных поставщиков;
- упрощение обжалования итогов государственных закупок;
- сокращение участия конкурсных комиссий при выборе поставщика;
- ответственность поставщиков;
- ризнание закупки состоявшейся в случае представления одной заявки, соответствующей квалификационным требованиям.
Ведущая: Наталья Романова, эксперт-практик по государственным закупкам, бизнес-тренер семинаров "Государственные закупки", "Закупки АО "Самрук Казына", "Закупки недропользователей", "Закупки квазигосударственного сектора 1253", включая работу на всех четырех порталах для поставщиков и заказчиков. Эксперт информационной системы "Параграф".
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