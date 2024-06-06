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В Уральске дачникам выдали еще шесть квартир

В Уральске дачникам выдали еще 6 квартир, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 10:23 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Глава государства поручил оказать соответствующую помощь пострадавшим от паводка жителям.

Еще 6 дачников, единственное жилье которых признано непригодным из-за паводка, получили новые квартиры, приобретенные на спонсорские средства.

В Уральске дачникам выдали еще 6 квартир, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 10:23

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В соответствии с поручением главы правительства финансовые организации и спонсоры оказывают помощь пострадавшим жителям региона.

В Уральске дачникам выдали еще 6 квартир, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 10:23

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Домик на дачном участке жителя Уральска, которое являлось его единственной жилплощадью, был признан непригодным. Сегодня он заселился в свою новую квартиру.

В Уральске дачникам выдали еще 6 квартир, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 10:23

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"После паводка мы жили в эвакуационном пункте. Хотелось поскорее вернуться в свой дом. Сегодня эта мечта осуществилась. Выражаем благодарность главе государства за оказанную поддержку", – сказал он.

Деятельность по приобретению и строительству новых домов для дачников Уральска, чьи строения считаются единственным жильем, продолжаются.

В Уральске дачникам выдали еще 6 квартир, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 10:23

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

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