В Уральске дачникам выдали еще шесть квартир
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Глава государства поручил оказать соответствующую помощь пострадавшим от паводка жителям.
Еще 6 дачников, единственное жилье которых признано непригодным из-за паводка, получили новые квартиры, приобретенные на спонсорские средства.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В соответствии с поручением главы правительства финансовые организации и спонсоры оказывают помощь пострадавшим жителям региона.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Домик на дачном участке жителя Уральска, которое являлось его единственной жилплощадью, был признан непригодным. Сегодня он заселился в свою новую квартиру.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
"После паводка мы жили в эвакуационном пункте. Хотелось поскорее вернуться в свой дом. Сегодня эта мечта осуществилась. Выражаем благодарность главе государства за оказанную поддержку", – сказал он.
Деятельность по приобретению и строительству новых домов для дачников Уральска, чьи строения считаются единственным жильем, продолжаются.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
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