Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

71 квартиру получили дачники в Уральске

71 квартиру получили дачники в городе Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 16:15 Фото: акимат ЗКО
Глава государства поручил оказать социальную помощь пострадавшим от наводнения. В городе Уральске еще 12 жителей получили новые квартиры, единственное жилье которых было признано непригодным из-за наводнения. Новые квартиры были приобретены на средства спонсоров.

По поручению главы правительства финансовые организации и спонсоры оказывают помощь пострадавшим жителям региона.

Айнаш Саменова, жительница дачного сообщества Комарово, во время паводка ее единственное жилье затопило и по решению комиссии признано непригодным для дальнейшего проживания. Сегодня она получила ключи от своей новой квартиры.

71 квартиру получили дачники в городе Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 16:15

Фото: акимат ЗКО

"В 2017 году мы построили дом в дачном сообществе Комарово и проживали всей семьей. Наш дом был затоплен во время весеннего паводка. И сегодня мы получили ключи от новой квартиры. Мы не ожидали, что будем жить в новом доме в центре города. Я благодарна главе государства за оказание такой помощи", – говорит она.

Всего в Уральске 71 семья получила новые дома, их прежние места жительства были затоплены. Такая работа будет продолжена.

71 квартиру получили дачники в городе Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 16:15

Фото: акимат ЗКО

Читайте также

Заложили капсулу времени
Курсанты Военного института заложили капсулу времени
Айсулу Омарова
Уральск Паводки-2024 2024 год Паводки
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тонировка
"Разрешение" тонировать передние стекла авто прокомментировали в МВД
доллар США
Крах Московской биржи: что будет с курсом рубля и доллара
Алматинцев ждет опасная погода: ДЧС сделал заявление
Алматинцев ждет опасная погода: ДЧС обратился к горожанам
Жулдыз Абдукаримова попала в больницу
Жулдыз Абдукаримова попала в больницу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: