Предусмотреть дополнительные выплаты жителям некоторых регионов Казахстана предложил сенатор

Депутат Сената Мурат Кадырбек 6 июня 2024 года предложил выплачивать надбавки людям, проживающим в экологически рискованных зонах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам сенатора, жители Кентау бьют тревогу по поводу экологического кризиса, который грозит региону, ставшему жертвой бедствий в Приаралье. С 2016 года они активно обсуждают возможность объявления Кентау и окружающих населенных пунктов зоной чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедствия.

Он отметил, что специальная комиссия как раз сейчас рассматривает возможность объявления города Кентау и прилегающих населенных пунктов зоной экологического бедствия.

"Министерству труда и социальной защиты населения Казахстана необходимо принять конкретные меры для внесения соответствующих законодательных изменений по включению территории города Кентау и прилегающих к нему населенных пунктов Туркестанской области в зону, приближающуюся к состоянию экологического кризиса. Кроме того, оказать содействие в решении вопроса о необходимости выделения из республиканского бюджета средств для выплат надбавок сотрудникам бюджетных учреждений, финансируемых из местного бюджета, за проживание в экологической зоне в размере 20%, включая социальные отчисления", – считает сенатор Мурат Кадырбек.

Ранее депутат Мажилиса предложил доплачивать жителям северных регионов Казахстана из-за холодной погоды.