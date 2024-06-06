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Предусмотреть дополнительные выплаты жителям некоторых регионов Казахстана предложил сенатор

Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 13:40 Фото: Zakon.kz
Депутат Сената Мурат Кадырбек 6 июня 2024 года предложил выплачивать надбавки людям, проживающим в экологически рискованных зонах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам сенатора, жители Кентау бьют тревогу по поводу экологического кризиса, который грозит региону, ставшему жертвой бедствий в Приаралье. С 2016 года они активно обсуждают возможность объявления Кентау и окружающих населенных пунктов зоной чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедствия.

Он отметил, что специальная комиссия как раз сейчас рассматривает возможность объявления города Кентау и прилегающих населенных пунктов зоной экологического бедствия.

"Министерству труда и социальной защиты населения Казахстана необходимо принять конкретные меры для внесения соответствующих законодательных изменений по включению территории города Кентау и прилегающих к нему населенных пунктов Туркестанской области в зону, приближающуюся к состоянию экологического кризиса. Кроме того, оказать содействие в решении вопроса о необходимости выделения из республиканского бюджета средств для выплат надбавок сотрудникам бюджетных учреждений, финансируемых из местного бюджета, за проживание в экологической зоне в размере 20%, включая социальные отчисления", – считает сенатор Мурат Кадырбек.

Ранее депутат Мажилиса предложил доплачивать жителям северных регионов Казахстана из-за холодной погоды.

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